GIFTEKLARE: Niklas Baarli og Benjamin Silseth. 1 av 2 Foto: Frode Hansen, VG

Niklas Baarli og Benjamin Silseth gifter seg: − Folk skal krabbe ut herfra

Etter ti år som kjærester gir Niklas Baarli og Benjamin Silseth hverandre sitt ja i Holmenkollen kapell lørdag formiddag.

I oktober 2018 kunne God kveld Norge programlederen Niklas Baarli røpe at han hadde gått ned på kne og fridd til kjæresten gjennom syv år, Benjamin Silseth.

Frieriet fant sted under en ferietur til San Francisco i USA, og paret delte den gledelige nyheten på Instagram.

Nå er endelig den store dagen her, og lørdag morgen begynte de første kjendisgjestene å melde sin ankomst utenfor Sporten i Holmenkollen.

– Vi gleder oss veldig og jeg tror det blir en fantastisk dag, sier Baarli til VG. Han har helt siden første året de ble sammen har ønsket å fri.

Silseth forteller at han holdt igjen Baarli fordi han selv ønsket å fri. Etter åtte år fikk Baarli derimot nok av ventingen og fridde da paret var på det de selv omtaler som en pilegrimstur til «homse-mekka» San Francisco.

Paret forteller at de gleder seg til å feire dagen med venner og familie.

– Det viktigste målet er at folk skal krabbe ut herfra i kveld, så kommer taler og kaker i andre rekke, sier Baarli.

Paret kan avsløre at bryllupsreisen går sørover til Milano i Italia.

Celebert selskap

Bryllupet er planlagt i over et år grunnet coronapandemien, så nå er paret mer en klare for en real fest.

På gjestelisten står også noen av landets største profiler. Blant de inbudte er kjente fjes som Sophie Elise Isaksen, radiokollegene Silje Nordnes, Ronny Brede Aase og Tuva Fellman.

– De ble sammen rett før jeg og Ronny ble sammen, så jeg føler vi har fulgt hverandre hele veien frem til denne dagen, sier Fellmann fra den røde løperen sammen med forloveden Brede Aase.

Hun vil ikke avsløre hva de har kjøpt til det ferske brudeparet.

– Jeg kjenner begge to fra hver sin kant, Niklas som kollega og Benjamin som gjest. Vi har jo ventet på dette bryllupet i flere år nå så det blir veldig bra, sier programleder Siri Kristiansen på den røde løperen på vi inn på festen.

KOLLEGER: Siri Kristiansen og Marte Bratberg kom sammen på den røde løperen.

Hun kan avsløre at hun har kjøpt kunst til brudeparet fra kunstneren og eks-kollega Mari Kvale.

– Jeg håper alle blir drita, sier en blid Kristiansen om forventningene til kvelden.

Sammen med Kristiansen på den røde løperen er en høygravid Marte Brattberg. Hun er for tiden i fødselsparmisjon fra programmet God kveld Norge og røper at terminen er rett rundt hjørnet.

– Det kan skje i kveld, så jeg har gitt beskjed til Niklas om at det kan bli fødsel.