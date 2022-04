RETTSSAK: En jury har blitt satt i en rettssak som stiller modell og tidligere reality-TV-stjerne Blac Chyna mot Kardashian-familien, som hun hevder ødela TV-karrieren hennes.

Rettssak mot Kardashian-familien: Krever 100 millioner dollar

Modell og tidligere realitystjerne Blac Chyna (33) har saksøkt deler av Kardashian-familien for 100 millioner dollar. Hun påstår at kjendisfamilien har ødelagt TV-karrieren hennes.

Av Nora Viskjer

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Denne uken dukket Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kylie Jenner og Kris Jenner opp i en rettssal i Los Angeles for Blac Chynas rettssak mot den berømte familien.

Blac Chyna, født Angela White, var tidligere forlovet med Rob Kardashian (35) som hun deler en fem år gammel datter med. Sistnevnte skal ikke ha vært til stede i rettssalen mandag og tirsdag for juryvalg og åpningsuttalelser.

Chynas juridiske kamp mot Kardashian-Jenner-familien begynte i 2017. Etter at hennes «av og på»-forhold med eksforloveden tok slutt, hevdet Chyna ifølge Variety at Rob var voldelig, og at Kardashian-Jenners var ansvarlig for kanselleringen av det tidligere parets kortvarige show – «Rob & Chyna».

– Kris Jenner ønsket å få «Rob & Chyna» nedlagt. Og hun hentet inn sine tre døtre for å hjelpe til med å få det til, sa Chynas advokat Lynne Ciani til juryen ifølge nyhetsbyrået AP.

Kardashian-familiens advokat, Michael G. Rhodes, hevdet at serien ble avviklet fordi paret gikk fra hverandre:

– Det er ingen «Rob & Chyna» med mindre ekteparet Rob og Chyna eksisterer.

UENIGHETER: Skisser fra rettssalen hvor Khloe Kardashian sitter fra venstre, sammen med Kim Kardashian, Kylie Jenner og Kris Jenner i Los Angeles 19. april 2022.

Chyna har saksøkt Kardashian-familien for 100 millioner dollar i søksmålet, som først ble anlagt i 2017, med blant annet påstander om ærekrenkelse, overfall, vold, vold i hjemmet og innblanding i potensielle økonomiske forhold.

– Et eksempel for barna mine på hva som er rett

Rob Kardashians eksforlovede delte en offentlig oppdatering i forkant av hennes kommende rettssak mot Kris Jenner og hennes tre døtre.

På Twitter beskrev kanselleringen av showet «Rob & Chyna» slik:

«Det såret ikke meg bare økonomisk og følelsesmessig, det såret også mine vakre barn.

«Jeg tar dem til retten for å stå opp for mine juridiske rettigheter og for å være et eksempel for barna mine på hva som er rett, og hva som er galt. Og det de gjorde var så galt. Jeg er så takknemlig for at en jury endelig vil lytte til hva som virkelig skjedde bak lukkede dører – løgnene som ble fortalt og skaden som ble gjort».

I tillegg til datteren Dream (5) som hun deler med Rob, har hun også sønnen King Cairo (9) med Kylie Jenners eks, Tyga (32).

Kris Jenner og døtrene Kim Kardashian, Khloe Kardashian og Kylie Jenner, vil alle bli hørt i løpet av denne syv til ti dagers lange rettssaken.