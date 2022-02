STJERNEKART: Sandra Wiktoria Bury (23) og Sarah Dotche (25) lar stjernehimmelen styre livene deres. Spesielt i møte med nye mennesker og i dating.

Lar stjernetegn styre datinglivet

Både kjendiser og unge er besatte av stjernene og hvordan deres posisjoner på himmelen kan påvirke hvem de er, og hvem de bør styre unna. Vitenskap viser derimot at det hele er tullball.

Av Xueqi Pang

Publisert: Nå nettopp

Sandra Wiktoria Bury (23) ble for alvor kjent som «spåkona» da hun som deltager i «Paradise Hotel» introduserte de andre deltagerne for tarotkort-lesing og astrologi.

Mon tro om hun spådde at hun selv skulle komme seirende ut av den 15. sesongen av konkurransen?

– Det var veldig, veldig gøy! Jeg synes det var ekstra stas å se hvor mange den interessen smittet over på. Jeg synes selv astrologi-miljøet i Norge er svært lite, så det at jeg var med på å spre dette videre var veldig artig og betydde mye for meg, sier Bury til VG.

STJERNER I ØYENE: Sandra Bury tror ikke utelukkende på gresk astrologi, men også det kinesiske horoskopet. (Bildet er manipulert/med filter)

– Forutså du at du skulle vinne?

– Jeg manifesterte at jeg skulle vinne i syv-åtte måneder før jeg i det hele tatt visste at jeg skulle være deltager, men jeg mistet troen i et lite sekund da jeg røk ut i uke to.

Bury kom inn i konkurransen igjen, og minnes da en liten hjort krasjet innspillingen av realityserien var et lysende tegn på at hun skulle nå langt.

– Rett før dette så trakk jeg tarotkortet «Englene prøver å fortelle deg noe». Hjort betyr jo blant annet lykke og nye muligheter, og da tenkte jeg med en gang: «Jeg er nok ikke ferdig her, nei!»

Dette mente Bury var et tegn fra oven – Se video:

Populært blant unge og kjendiser

Bury er langt ifra den eneste som tror på astrologi.

Unge mennesker søker til det alternative, og VG har tidligere omtalt heksetrenden som herjer som en farsott i sosiale medier.

Sarah Dotche (25) er født i jomfruens tegn og sier hun søker råd i stjernene i hverdagen sin.

– Jeg tror på astrologi fordi noen ting er for «spot on» til å være tilfeldig, sier hun.

FØLGER STJERNENE: Sara Dotche sier at hennes favorittegn er steinbukken fordi de er veldig stabile og tålmodige.

Hun bruker astrologi mest til å veilede familie og venner.

– Jeg har også brukt det i forbindelse med jobb, i møte med nye mennesker, boligkjøp, investeringer og så videre, sier Dotche.

Kjendisnettsider som The Talko og The Things skriver at kjendiser som Beyoncè, Taylor Swift og Lady Gaga følger stjernene.

Også norske influencere og unge ser ut til å digge astrologi.

Realityvinner Nora Haukeland (24), kjent fra «Love Island», forteller at hun ikke dater menn født i steinbukken.

– Jeg har vært «obsessed» med stjernetegn siden jeg var tolv år. Jeg tror mange liker stjernetegn fordi man føler at man ikke er alene, sier Haukeland.

– Spesielt når man er ung og man lurer på om man er annerledes, og når man leser stjernetegnet sitt, så føler man seg mindre ensom. Det var i hvert fall der det startet for meg.

BESTEMT: Nora Haukeland har mange venner født i krepsens tegn, men kunne aldri datet en, og stempler de som «for emosjonelle».

«Love Island»-deltageren forteller også at hele familien er opptatt av astrologi, og noe av det første de spør når hun skal på date er «hvilket stjernetegn er han?»

Det var også gjennom familie at Sandra Bury ble introdusert.

– Interessen kom fra mamma som alltid snakket om stjernetegn og sjekket opp betydningen for det hun hadde drømt. Jeg har nok tatt denne interessen et steg lengre med tarotkort og krystaller, sier Paradise-Sandra.

Hun er født i stjernetegnet fiskene, og beskriver de som «svært følsomme sjeler som alltid vil det beste for andre, kreative og veldig impulsive».

– Forskning sier at astrologi er pseudovitenskap, – altså ikke ekte vitenskap eller «sant». Hva tenker du om det?

– Jeg mener alle skal få tro på hva de vil. Noen kan lese om hvordan en datamaskin fungerer dagen lang og jeg leser om astrologi, la alle leve, tenker jeg.

– Har du tvilt på det noen gang?

– Aldri, haha. Det har stemt altfor mye hele livet til at jeg skal kunne tvile på det.

SPÅKONE: – Fortell meg datoen din og året ditt, så vet jeg alt om deg, sier Bury.

Astrofysiker: – Alle kan kjenne seg igjen

– En grunn til at folk tror på astrologi er nok det som psykologer kaller Forer-effekten, sier Per Barth Lilje.

Han er professor og leder for Institutt for teoretisk astrofysikk, og forsker innenfor astrofysikk.

Forer-effekten går ut på at de fleste vil finne enkelte utsagn om dem selv som svært treffende for akkurat dem, selv om de passer på nesten alle mennesker, ifølge Lilje.

Han gir noen eksempler:

«Du har et stort behov for at andre skal like deg og beundre deg»

«Du har en tendens til å være selvkritisk»,

«Til tider er du utadvendt, omgjengelig og sosial, mens du andre ganger er innadvendt, skeptisk og reservert»

– Du kan skrive slike ting i horoskopet til hvem som helst, når som helst, og de fleste vil tenke: «Du verden, dette stemmer jo helt med meg», men det vil det for nesten alle andre og.

Ifølge Lilje har det dessuten blitt foretatt en rekke kontrollerte forsøk for å se om astrologi kan gi noen riktige svar. Svarene viser at det er helt tilfeldig.

«DEBUNKER» MYTEN: Det finnes rett og slett ingen mulighet for at planetens posisjoner i fødselsøyeblikket kan påvirke oss, forteller Per Barth Lilje.

Ikke ekte vitenskap

Astrofysikk, som Lilje er professor i, er en gren av astronomi som handler om de fysiske og kjemiske i universet. Lilje er med andre ord en ekspert på verdensrommet.

Astrologi, derimot, er regnet som pseudovitenskap, altså undersøkelser som gir seg ut for å være vitenskap, ifølge Store norske leksikon.

– Det finnes ikke én astrologi, men en rekke helt forskjellige systemer, som alle vil gi forskjellige svar, ingen av dem riktigere enn andre, sier han.

Lilje sier at det ikke finnes teori som kan forklare hvorfor planetenes posisjon på himmelen akkurat i det øyeblikket man ble født, skulle ha noen betydning for mennesker.

– Lyset fra en planet er det lyset den reflekterer fra sollyset. Den er ekstremt mye svakere enn lyset fra solen, eller til og med månen. Det finnes ingen kjent måte det kan påvirke mennesker på, sier professor Lilje.