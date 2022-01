NY LEILIGHET: Sophie Elise Isachsen er aktuell med årets sesong av «Farmen kjendis». VG intervjuer henne i den nye leiligheten hennes.

Sophie Elise om «Farmen»-Isak: − Vet det er rykter om oss

Sophie Elise Isachsen sier hun visste det var slutt med ekskjæresten fra første dag på «Farmen».

Av Maria Støre og Live Austgard (foto)

Publisert: Nå nettopp

Allerede i første episode av «Farmen kjendis» tok en av Norges største influencere til tårene.

– Jeg husker veldig godt hvordan det var da. Jeg hadde ikke lyst til å være der i det hele tatt. Jeg følte at alle andre ble veldig nære, men min oppgave med dyrene var ganske ensom i starten, og jeg var redd for å ikke komme inn i gjengen, sier Sophie Elise Isachsen (27) om de første dagene på gården.

Det var ikke bare presset av å skulle komme inn i en ny gjeng som gjorde at hun følte seg nedfor.

Brudd etter «Farmen»

Da Isachsen kom hjem fra innspillingen i sommer, ble det raskt kjent at det var slutt mellom henne og kjæresten gjennom fem år, Kasper Kristoffersen (27).

SLUTT: Kasper Kristoffersen og Sophie Elise Isachsen gjorde det slutt etter hun kom hjem fra «Farmen kjendis».

– Man vet aldri hva som skjer i noens forhold, og det siste halve året vi var sammen skjedde det mye. De fleste vet hvordan det er – det ble nesten slutt, så ble vi sammen og så nesten slutt igjen. Vi var veldig ferdig som kjærester, og begge visste det, forteller hun.

– Da jeg kom ut, uavhengig av hva som skjedde der, var det over med en gang. Da brukte jeg mange uker og måneder sammen med Kasper. Vi la alle kortene på bordet om alt som hadde vært i vårt forhold. Og det gjør jo at vi i dag har respekt og forståelse for hverandre.

VG har informert Kristoffersen om denne artikkelen. Han ønsker ikke å kommentere saken.

I sommer verserte en video av Isachsen og Isak Dreyer (27) fra «Norges Tøffeste» på sosiale medier, og mange spekulert i om det har oppstått en romanse mellom dem da de var på «Farmen kjendis» sammen. I videoen satt hun på fanget hans under en fest.

– Jeg vet at det er rykter om oss, og hvis man lurer på hva som skjedde på «Farmen», så får man bare se på «Farmen» da. Det kommer jo der, sier hun.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Dreyer uten å lykkes.

Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen på «Farmen kjendis».

– «Farmen» var en fin opplevelse for meg. Det som skjedde mellom Kasper og meg var riktig, uavhengig av mitt opphold på gården. Den dagen jeg kom inn – som også var en grunn til at jeg var litt utenfor – merket jeg at det skjedde store endringer i mitt liv, sier Isachsen, og legger til:

– Det var den første dagen der at jeg bestemte meg og visste at nå er det over, og jeg visste at jeg skulle flytte med en gang jeg kom hjem – men også mer overfladiske ting som at jeg ville farge håret brunt. Jeg bare følte at nå skjedde det endringer.

– Sånn her vil jeg ikke ha det

Til tross for noen tøffe første dager, viste oppholdet seg å være en fin opplevelse for Isachsen.

– Du sier i andre episode at du hakker mye på deg selv?

– Ja, jeg følte jeg ble litt anonym rundt så mange flinke «TV-tryner». Og siden jeg er vant til å høre stygge ting om meg selv – og det er en del av min hverdag – var det nesten rart at det ikke var der. Men den stemmen slapp taket etter hvert, og det var en slags «wake up call». Jeg tenkte at sånn her vil jeg ikke ha det i livet mitt, ikke fra meg selv eller andre.

Hun legger til at alle deltagerne var «supersnille», og at hakkingen bare kom innenfra. Erfaringene fra «Farmen» har hun tatt med tilbake til hverdagen.

– Før kunne jeg tillate at folk skrev gjentatte stygge ting til meg og bare fikk lov. Nå lar jeg ikke det skje. Nå blokkerer jeg de som gjør det. Og jeg har vært mye flinkere det siste halvåret til å ta ordentlige pauser, der jeg ikke føler jeg må unnskylde det. Jeg trenger ikke være så på, sier hun.

– Jeg vet det høres teit ut, for jeg er fortsatt på Instagram, men jeg har ikke like behov for den daglige feedbacken, enten den er god eller dårlig.

– Måtte lande

Sophie Elise er en av landets mest omtalte influencere. Fra å være en av Norges toppbloggere, har hun de siste årene også gjort seg bemerket som forfatter og TV-profil gjennom serien «Sophie Elises verden» og «Bloggerne» på TV 2.

Hun har også et strikkesamarbeid med Dorthe Skappel og har lansert sitt eget kosmetikkmerke. Selskapet Sophie Elise AS hadde i 2020 en inntekt på nær 8,6 millioner kroner.

Sophie Elise kunngjorde i sommer at hun skulle flytte fra rekkehusleiligheten og inn i nyinnkjøpt leilighet i Vika. Den ga hun 13 millioner kroner for.

Her er sitter Sophie Elise Isachsen i sofaen sin i leiligheten.

Etter «Farmen»-oppholdet fikk Isachsen steppe inn som vikar i «God kveld Norge», da Marte Bratberg gikk ut i mammapermisjon.

– «God kveld Norge» – det er ikke til å legge skjul på at jeg hoppet inn i det.

– Men så dro du ganske raskt til Los Angeles? Hva gjorde du der?

– Jeg var på ferie. Jeg visste før jeg fikk jobben at jeg skulle til L.A. Det sa jeg fra om til de på kontoret. Jeg skulle egentlig være borte i tre uker, men så ble det tre og en halv, og da var det nesten juleferie. Det var rundt denne tiden at «Farmen»-promoen begynte å komme, og jeg merket at nå blir det mye trykk og at jeg måtte lande litt. Det hadde de forståelse for.

TV 2 fikk inn en vikar for Isachsen mens hun var borte, Tonje Frigstad.

Setter grenser

– Du er en av Norges største influencere, og som du sikkert vet, så spekuleres det mye rundt deg og din profil på sosiale medier. Er det noe du vil adressere?

– Det jeg kan si: Når det kommer til mange deler av livet mitt, har jeg skjønt etter «Farmen» hva jeg vil holde privat. Det handler ikke om hva jeg tenker at folk skal si, men om min egen velvære. Jeg har vært offentlig i ti år, da lærer man seg noen måter å navigere for å beskytte seg selv, sier Isachsen.

– Det at jeg har gitt mer slipp på dette med bekreftelse, gjør at jeg kanskje har skjønt at hvis jeg skal holde på med dette i noen år til – og det vil jeg jo – så må jeg finne en måte som gjør at jeg har det bra også. Det er det jeg endelig har lært meg.

Sophie Elise Isachsen foran bokhyllen hun har i stuen. Der står den rosa og blå boken skrevet av henne selv «Ting jeg har lært».

– Du snakkes og skrives mye om? Blir du lei?

– Jeg er flink til å ikke få med meg så mye. Jeg har oppriktig ikke Jodel. Men det er noen ganger får jeg ting tilsendt derfra, og da tenker jeg: «De skulle bare visst». Livet er mye kjedeligere – og mye bedre – så det er nesten aldri riktig det som står. Men jeg kan bli lei av at jeg må ta veldig mange valg på bakgrunn av at folk mener mye om meg.

– Det er jo selvvalgt?

– Ja ja, og det er derfor jeg ikke vil klage. Det er karrieren min og det er livet mitt – så derfor må jeg sette noen grenser.

– Hvordan er det? Privatlivet ditt er også jobben din?

– Ja, det er der jeg må bli flinkere på å sette de grensene. Hvis folk vet at dette snakker jeg ikke om, så holder jeg det privat. Da gidder jeg ikke «tease» med det. Jeg holder det privat.