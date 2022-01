Shabana Rehman møtte Ingrid Simensen i tvekamp på «Farmen kjendis».

Røk ut av «Farmen kjendis»: − Trist

Shabana Rehman (45) tapte mot en smørblid Ingrid Simensen (28) i sesongens andre tvekamp av «Farmen kjendis».

Av Maria Støre

Publisert: Nå nettopp

– Det jeg følte, det uttrykte jeg der og da, foran kamera. Jeg ble overveldet av Ingrids vanvittige leviterende glede over å ha vunnet tvekampen og tenkte at dette trengte hun mer. Og jeg unte henne det, skriver Shabana Rehman i en e-post til VG.

Rehman er kjent som standupkomiker, skribent og foredragsholder. Å ryke ut av «Farmen kjendis», det taklet hun helt fint. I programmet sier hun at hun unte Ingrid Simensen seieren, før hun fortsetter:

– Også kjente jeg etterpå at det var litt trist å forlate de nye nære vennene jeg har fått her da.

Shabana Rehman sier hun hadde en fin opplevelse på «Farmen kjendis».

– Bærer ikke nag

Rehman var utsatt allerede i første uken på gården. Dorthe Skappel (59) var storbonde den uken, og nære ved å velge Rehman til førstekjempe.

– Jeg kom ikke skjevt ut med Dorthe, det vil jeg ikke si. Men jeg ble først pekt ut av Dorthe til den hun ville ha ut. Det hadde jeg ingen problemer med, men måten hun gikk frem på, og som flere ble med på, var en del av en dårlig spilt allianse. Jeg bærer ikke nag, skriver Rehman.

– Vi er bare mennesker og Kjersti og Vebjørn er blitt venner for livet, ellers fikk jeg fine øyeblikk med både Mini, Adam, Sophie og Øyunn. Ja, Dorthe også.

Kjersti Grini (50) kom godt overens med Rehman inne på «Farmen». Hun la også merke til alliansen Rehman sikter til.

– Jeg satt under tvekampen og håpet veldig sterkt på Shabana. Men hva skal jeg si? Jeg følte veldig på at de unge allierte seg og spilte spill, mens vi mer voksne brukte mye energi på den sosiale utfordringen. Jeg ønsket at Shabana skulle vinne, mens de unge sikkert håpet mer på Ingrid, sier Grini til VG.

Kjersti Grini kom godt overens med Shabana Rehman på «Farmen kjendis».

Skappel går den første uken til Grini og spør om hun ikke kunne tenke seg å bli førstekjempe, for så å ta ut Rehman. Grini forteller raskt Rehman om hva Skappel spurte om. Det skapte ikke bare god stemning, selv om Rehman og Skappel ordnet opp.

– Man får se omtrent ti prosent av det som skjer der inne. Dorthe og Shabana løste sin greie veldig greit. Men man ser at det er fem eller seks unge som allierer seg ganske raskt, og da skal det ikke så mye til å havne på utsiden. Men det har ikke noe med Shabana å gjøre, for noen må jo ut. Jeg syns det kommer tydelig frem hvor god og snill hun er. Selv når hun er såpass utsatt, så tenker hun på alle andre. Det er fortsatt bare omsorg. Hun er tvers gjennom god, sier Grini.

Rehman selv syns alt i sin helhet er autentisk fremstilt på TV.

– Jeg kjente ingen andre på «Farmen», bortsett fra Vebjørn litt fra før av. Kjersti fikk jeg rask knallgod kjemi med da vi hadde ganske lik humor og hun er en ærlig og real dame. Den første uken var preget av at storbonden Dorthe ville ha meg ut, så da ble de andre nok farget av det, og jeg tror de så på meg som en som ikke passet inn i gjengen deres, skriver hun.

– I uke to var «gjengen» blitt bedre kjent med meg, og jeg opplevde å ha en kjempefin uke.

Shabana Rehman og Ingrid Simensen klemmer farvel etter tvekampen på «Farmen kjendis».

– Jeg er ingen spiller

I onsdagens episode av «Farmen kjendis» snakker hun med influencer Sophie Elise Isachsen om at de begge har stått i stormer.

– Hvordan var det å vise seg for TV-seerne/offentligheten i en sånn setting som «Farmen» nå?

– Nå må det sies at det er astronomiske forskjeller på stormene Sophie Elise har stått i, og de jeg har stått i. Jeg er ingen spiller, hverken privat eller offentlig, og jeg har det helt fint med det. «Farmen» endret ikke meg til å bli noe annet eller opptre som noe annet enn meg selv, skriver Rehman.

– Jeg synes «Farmen» først og fremst var en meget sanselig og vakker opplevelse, som fikk meg til å glemme tidligere stormer og legge ting bak meg. Bortsett fra bestillingsepisoden hvor Dorthe forsøkte å bestille Grini til å ta meg ut. Det ga meg behov for å bearbeide tidligere stormer. Men det gikk overraskende lett – for i motsetning til virkelighetens drama – viste Kjersti Grini integritet og ryggrad og nektet å bli med på et skittent spill. Og senere innrømte Dorthe det hele, og la seg flat og ba om unnskyldning. Da var alt ok for min del og jeg klar for å gå videre.

Rehman sier «Farmen» var en fin opplevelse som fylte henne med glede, stor sett.

–Jeg er ikke skrudd sammen slik at jeg finner mennesker «mye» eller «irriterende». Hvis noen ikke gjør noe bra eller tråkker over en grense, så sier man fra, rydder opp og går videre. Utover det må mennesker blomstre, være mye og seg selv for min del. Hvorfor skal vi alle være helt like?