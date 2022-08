ETTERFORSKES: Ifølge CNN blir skuespilleren nå etterforsket for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Etterforskes etter alvorlig bilulykke

Skuespiller Anne Heche etterforskes for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand og for å ha stukket av etter å ha krasjet bilen.

Publisert: Nå nettopp

Det skriver CNN som siterer Annie Hernandez, politibetjent i Los Angeles Police Department.

Det var lørdag forrige uke at skuespilleren var involvert i en trafikkulykke. Heche kolliderte med et hus og bilen skal ha stått i brann.

Etter ulykken skal etterforskere ha fått tillatelse til å ta en blodprøve samme dag som ulykken skjedde. Politiet venter fortsatt på resultatet fra prøvene.

Den 53 år gamle skuespilleren, kjent fra filmer som «Donnie Brasco», «Wag The Dog» og nyinnspillingen av «Psycho», samt TV-serien «Ally McBeal», var ifølge TMZ alvorlig skadet, men søndag uttalte Heches talsperson til People Magazine at tilstanden henne var stabil.

Hernandez uttalte seg ikke om politiet har vært i kontakt med Heches etter ulykken.

Politiet hadde lørdag ikke bekreftet at Heche kjørte bilen, ifølge The Los Angeles Times.

De bekreftet imidlertid at hun er den registrerte eieren av kjøretøyet.

Datet talkshow-stjerne

Anne Heche er også kjent for tidligere å ha vært sammen med talkshow-kjendis Ellen DeGeneres, fra 1997 til 2000.

Hun ble deretter sammen med skuespiller James Tupper som hun traff under TV-innspillingen av serien «Men in Trees». De to har sønnen Atlas Heche Tupper (13) sammen. Heche har også sønnen Homer Laffoon (20) fra et tidligere forhold.

Henche har de siste månedene jobbet med flere prosjekter. I juni avsluttet hun innspillingen av «Lifetime's Girl in Room» som har premiere til høsten, skriver People Magazine.

Hun spiller også i den kommende horrorthrilleren «Full Ride» og har en rolle i «All Rise», samt blir aktuell i «Euphoria»-skaper Sam Levinson og The Weekends HBO-show «Idol».

Nylig spilte hun i Peter Facinellis psykologiske Netflix-thriller «The Vanished». Heche har også sin egen podkast: «Better Together with Anne & Heather».