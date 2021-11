ISFRONT: Thomas Markle har ikke sett datteren Meghan etter at hun giftet seg med prins Ha rry i 2018.

Hertuginne Meghans far til sak etter samarbeid om falske paparazzi-bilder

Thomas Markle (76) går rettens vei mot fotobyrået han i hemmelighet inngikk avtale med i 2018.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Bildene av Thomas Markle, som skulle forestille å være tatt i smug, vakte oppsikt før bryllupet til Meghan og Harry for tre og et halvt år siden.

Senere har Thomas Markle innrømmet at han hadde planlagt fotograferingen med bildebyrået, og at han bare lot som om han ikke visste at han ble avbildet. Hvor mye han fikk betalt, er ikke kjent, men bildene skal ha blitt solgt for store summer til britiske Daily Mail.

Tirsdag leverte Markle ifølge USA Today et håndskrevet søksmål til Los Angeles Superior Court. Der anklager Markle bildebyrået Coleman-Rayner for å ha brutt avtalen de hadde ved ikke å la Markle få godkjenne bildene før de ble publisert den gangen.

Hertuginnens far skriver også i søksmålet, også omtalt av The Daily Beast, at han ikke fikk godt nok betalt. Ifølge avtalen han gikk med på, skal han angivelig ha blitt lovet 30 prosent av inntektene fra all fremtidig salg av de aktuelle bildene.

Krever millioner

Markle hevder videre i søksmålet at han på grunn av det angivelige kontraktsbruddet pådro seg to hjerteinfarkt. Han mener i tillegg at saken gjorde ham til offentlig spott og spe – samtidig som det kostet ham forholdet til datteren og svigersønnen.

Thomas Markle krever nær ni millioner kroner i oppreisning fra byrået.

Thomas Markle i vår: – Aldri sluttet å elske min datter

Byrået avviser

Coleman-Rayner sier i en skriftlig uttalelse til USA Today at søksmålet «åpenbart er useriøst». Selskapet skriver videre at Markle, USA Today og alle andre som publiserer detaljer fra søksmålet, må stå ansvarlig for å ha ærekrenket Coleman-Rayner.

Markle har ikke hyret advokat, men representerer seg selv i saken.

I sommer varslet Markle søksmål også mot datteren, fordi han ikke får se sine to barnebarn. Dette har han imidlertid ikke gjort alvor av.

Ikke sett hverandre

Nettopp Thomas Markles nære forhold til tabloidaviser har skapt stor avstand mellom ham og datteren. Markle lekket også et håndskrevet brev fra Meghan til pressen, der hun ga uttrykk for fortvilelse rundt nettopp dette.

Meghan gikk rettens vei mot Daily Mail på grunn av dette brevet – og vant.

Bilden av Markle i mai 2018, dager før bryllupet der han ikke deltok, viste 76-åringen mens han trente, var på handletur og bladde i en bildedbok om England.

I disse dager er Meghans halvbror, Thomas Markle Jr (55), aktuell i den australske realityserien «Big Brother VIP». På denne måten vil han vise søsteren at han har skjerpet seg. 55-åringen går også langt i å beklage sine stunt i mediene.

Meghan har ikke sett sin far siden før bryllupet med prins Harry.