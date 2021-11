TRE NØTTER TIL ASTRIDPOTT: Astrid S både synger og spiller i «Tre nøtter til Askepott».

Ukens låter uke 44: Silk Sonic, Astrid S., U2 og Post Malone

Snøsmelting fra Astrid S., smørsmelting fra Silk Sonic og total nedsmelting fra U2 er blant det som dukket opp i denne ukens utgivelser.

Av Tor Martin Bøe

Astrid S – «Når snøen smelter»

Om jeg ikke husker helt feil, er dette første gang hovedpersonen i en norsk film også synger tittellåten siden Hanne Krogh reiste til julestjernen. «Når snøen smelter» er ingen tsjekkisk nyinnspilling, ei heller en klimakriselåt. Derimot et lettsvevende og skjønt snøfall, selv om teksten kunne ha vært litt mindre floskeltung. Carl-Viktor Guttormsen (Emma Steinbakkens Rådebank-tolkning «Jeg glemmer deg aldri») er balladeprodusent. Så får de som har sterke koblinger til «Tri Orisky Pro Popelku» heller høre på originalen.

Marcus & Martinus og Bruno Martini – «Feel»

FØLING Trofosstvillingene viser nye anslag i et mørkt og italo-nært univers, anført av Bruno «Never let me go» Martini. Det hjelper ikke. Det hjelper heller ikke at brødrene Sundberg (Rat City/Donkeyboy) og Dagny har vært med på låtskriversiden: «Feel» er en ganske følelseskald nattklubbbanger som glir rett over i det allment intetsigende.

U2 – «Your Song Saved My Life»

Dette soundtrackbidraget til «Syng 2» høres ut som «Stuck in a Moment» (2000) om den havnet på megabakfylla. Bono er raspede hås. The Edge har rotet seg bort, mens Clayton humper greit på bassen. Larry Mullen jr. er sedvanlig bunnsolid. Martin Garrix har produsert så kjedelig som bare han kan, inkludert et crescendo som ikke går noe sted. Hvis denne låten redder liv, er det fordi den ikke er like elendig som den dumme, dumme EM-låten fra mer eller mindre samme gjeng.

Haakon Ellingsen – «Why Is Xmas Coming to Town»

Ikke misforstå tittelen. Dette er en koselig klagesang om alt som er galt med julen. Som i shopping-julen. Melankolsk og kontrollert, uten å sparke inn det som først høres ut som vidåpne meningsdører. Norges svar på Robyn Hictchcock, Haakon Ellingsen, utforsker videre inn i sitt parallelle Beatles-klingende univers. Julestemningen bevares av varme akkorder formidlet via piano og spinett. Akkurat så lunt som slikt skal være.

David Guetta feat. Julie Bergan, A Boogie Wit Da Hoodie & Ty Dolla $ign– «Family»

Verdens eldste DJ har så mange hjelpere med på denne låten at det er litt vanskelig å få grep på hvor de egentlig vil. Selveste Julie Bergan gjør det derimot greit i sin største featuring-kreditering etter Seeb og Alan Walker. De to andre surrer rundt på sitt passe uinspirerte vis. Ikke ulikt en hvilken som helst familiemiddag.

Snail Mail – «Headlock»

Lindsey Jordans tett på perfekte annetalbum, «Valentine», har så mange passe innadvendte og likevel frisktenkende øyeblikk i skjæringspunktet mellom det vi kalte indie og pop at det er vanskelig å velge en favoritt. Akkurat nå har denne mumlende og slentrende saken her en ekstra gullstjerne ved siden av seg.

Post Malone & The Weekend – «One Right Now»

PASSE GREIT SAMARBEID To av verdens største artister akkurat nå samarbeider seg fram til en svevende elektronisk sak som klinger mer eller mindre nøyaktig slik man skulle forvente et samarbeid de to imellom skal være. Likevel er utfallet betraktelig mye mindre megahitpotensiale enn man skulle forvente av et samarbeid de to imellom. I alle fall right now.

Silk Sonic – «Smoking Out The Window»

FANTASTISK SAMARBEID Bruno Mars og Anderson Paak fortsetter sin perfeksjonerte gjendiktning av sekstitallssoul. Her med noe så politisk ukorrekt som sigaretter i refrenget (og for så vidt i hele den perfekt tidskolorerte musikkvideoen). Miraklet med denne duoen er at de snart kan lage trekke fram som helst av smørdryppende beats og få det til å fremstå ektefølt veldampende.

Mariah Carey, Khalid og Kirk Franklin – «Fall in Love at Christmas»

Julens musikalske keiserinne utvider nedslagsfeltet med et slepent soulsamarbeid. Den har egentlig ikke har mer med jul å gjøre enn at man har rotet inn diverse melodilinjer fra andre julesanger både her og der, type medley. Carey briljerer selvfølgelig, og de to andre kommer nok også til å få fine ting til jul. Men følelsen av å høre på en akkurat passe avansert jamsession er litt påtrengende.