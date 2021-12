Kjendismanager Erland Bakke har i en årrekke representert norske stjerner og talenter.

Politiet sikter kjendismanager

Manager Erland Bakke etterforskes etter anklager om at han la frem fabrikkert e-post i forbindelse med et søksmål.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Oslo politidistrikt har siden starten av desember etterforsket påstandene om at kjendismanager Erland Bakke (43) fabrikkerte en e-post i forbindelse med et søksmål mot VGTV-profil og Farmen-programleder Mads Hansen (37).

Nå opplyser politiet at det er tatt ut siktelse i saken.

– Vi har siktet en person i saken. Politiet etterforsker saken langs flere akser, herunder politiavhør samt taktiske, tekniske og digitale etterforskningsskritt, skriver politiadvokat Henrik Nicolaisen Kveine i en e-post.

En siktelse betyr at politiet mener det er grunn til å mistenke vedkommende for et lovbrudd og innebærer at den mistenkte får utvidede rettigheter, som innsyn i straffesaken.

Det betyr ikke at politiet mener det er bevist at den mistenkte har begått en forbrytelse. Det blir først avgjort når politiet ved slutten av etterforskningen enten henlegger saken eller tar ut tiltale.

Vil forklare seg for politiet

Bakke forsvares av advokat Ellen Holager Andenæs.

– Min klient vil forklare seg for politiet, og innholdet i forklaringen vil ikke bli annonsert, skriver hun i en e-post.

Bakke har ikke svart på VGs spørsmål om hvordan han stiller seg til anklagen og siktelsen.

Utløst av søksmål

Den aktuelle e-posten skulle være fra Playboy-modell Amalie Olufsen (24), som en kort periode samarbeidet med Bakke.

Den skulle dokumentere at manageren hadde tapt en klient – og dermed penger – på grunn av kritikk fra Hansen i sosiale medier. VG omtalte konflikten i en lengre artikkel om Bakkes forretningspraksis i oktober i år.

Modell Amalie Olufsen nekter for å ha skrevet eller sendt e-posten.

Bakke saksøkte Hansen i vår, men søksmålet er siden blitt innstilt.

Olufsen nekter for at hun noensinne har skrevet eller sendt e-posten.

Managementselskapet til Mads Hansen er Max Social, som er heleid av VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Til info: Advokat Jon Wessel-Aas, som representerte Hansen i søksmålet og leverte inn anmeldelsen, har representert VG som advokat ved ulike andre anledninger.

Rettelse: I en tidligere utgave av denne saken sto det at politiet opplyste at Bakke var siktet i saken. Det riktige er at de opplyste at en person er siktet i saken.