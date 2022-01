– Tjener ingenting på YouTube David Dobrik er blant verdens største youtubere. Likevel hevder han at han ikke tjener penger på YouTube. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 03. januar, kl. 11:08 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

David Dobrik: − Tjener ingenting på YouTube

Youtuberen hevder det er tre-fire år siden sist han tjente penger på YouTube.

I sin egen podkast VIEWS, diskuterte Dobrik penger med sin medprogramleder Jason Nash. Da kom det fram at han drar lite penger fra video-plattformen. Det skriver nettstedet Dexerto.

– Jeg tenker at penger er viktig fordi det kan gjøre andre mennesker glade, uttrykker Dobrik i podkasten.

Da påpeker Nash at Dobrik ikke tjener penger på YouTube selv.

– Ja, det er helt skrudd, svarer Dobrik.

– For de som ikke visste det, så har jeg ikke tjent en eneste dollar på YouTube på tre-fire år.

Vurderer å slutte

I podkast-episoden forteller også Dobrik at han vurderte å bytte plattform, slik at han kunne legge innholdet sitt bak betalingsmur.

– I starten var jeg sånn «la oss gjøre dette», men etter møtet følte jeg meg helt grå i fjeset, forteller Dobrik ifølge Dexerto.

Det skal være fordi han synes det ville vært helt rart å ta betalt for at folk skal se innholdet hans, at Dobrik valgte å bli på YouTube.

– Hvis jeg lager noe bra, vil jeg ikke ha det bak betalingsmur. Da vil jeg få det ut der alle kan se det.

I desember skal Dobrik ha fortalt at han vurderer å slutte med vloggingen på YouTube, likevel. Det skriver Dexerto.

Det skal ikke være på grunn av penger, men fordi amerikaneren føler seg litt «ferdig» med å lage den type innhold. Dobrik er likevel tydelig på at han ikke har bestemt seg ennå, og at han vil lage annet innhold – som mer av VIEWS-podkasten, dersom han slutter med vlogging.