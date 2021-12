Se dokumentar: «Moments Like This Never Last»

Den kontroversielle New York-kunstneren Dash Snow sjokkerte verden med både sin kunst og livsstil. Sex, narkotika, vold og en fullstendig grenseløs tilværelse gjennomsyret alt han gjorde.

Som etterkommer av en meget velstående familie, kunne ekstremrebellens liv fortonet seg svært annerledes. Men da han i 2009 gikk ut av tiden, bare 27 år gammel, etterlot han seg sin egen spesielle arv og historie.

