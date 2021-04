DIGITALT: Dronning Elizabeth hadde audiens via videooverføring fra Windsor Castle tirsdag. Foto: Yui Mok / PA Wire

Her er dronning Elizabeth tilbake på jobb

To og en halv uke etter at hun ble enke, er dronning Elizabeth (95) i sving med offisielle plikter.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Kun halvannen uke etter at prins Philip ble gravlagt, er dronningen tilbake på jobb. Den formelle sørgetiden for de kongelige varer to uker, og den var dermed over før helgen.

Tirsdagens audiens med blant andre Latvias ambassadør Ivita Burmistre var dronningens første jobb «i offentligheten» siden hun mistet ektemannen gjennom mer enn 73 år.

Audiensen foregikk via videooverføring fra Windsor Castle, der dronning Elizabeth har oppholdt seg gjennom hele pandemiperioden. Bilder viser en smilende dronning på skjerm.

Gjestene befant seg på Buckingham Palace.

HØYTIDELIG: Ambassadør Ivita Burmistre hilser på dronningen via skjerm. Foto: Yui Mok / PA Wire

Dronning Elizabeth rundet 95 år 21. april, men den begivenheten ble ikke feiret i år.

«Samtidig som vi i familien befinner oss i en tid med dyp sorg, har det vært til stor trøst å se og høre alle de fine hyllestene til min ektemann, fra Storbritannia, Samveldet og resten av verden», lød det i en melding på Instagram fra dronningen på selve dagen.

«Familien og jeg ønsker å takke for all støtte og omsorg gjennom de siste dagene. Vi er dypt rørt og fortsetter hele tiden å bli minnet på den ekstraordinære innflytelsen Philip hadde på utallige mennesker i løpet av livet», skrev hun.