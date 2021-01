BRENN DITT LIV: Balram Halwai (Adarsh Gourav) brenner alle papirene. Foto: NETFLIX

Filmanmeldelse «White Tiger»: Katten for tilværelsen

En satirisk Askeladden-fortelling fra bakkekontakt-India.

Publisert: Nå nettopp

«White Tiger»

Indisk/amerikansk drama.

Premiere på Netflix 22. januar

Med: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra mfl.

Regi: Ramin Bahrani



Balram Halwai (Adarsh Gourav) er en fattig gutt i en fattig familie i en fattig landsby i India. Med en solid dose opportunisme og en passe klønete evne til å skjønne sin posisjon, jobber han seg fram til suksessrik gründer i Bangalore. Kastereisen dit går via en sjåførjobb for en greit velholden familie i Dehli.

Det er denne reisen, gjennom elendig hygiene, stygge tenner og falne forbilder, som er «White Tiger» sin fortelling.

Den er ikke like innbilsk smart og selvbevisst naiv som Oscar-grossisten «Slumdog Millionaire». Det eneste stedet man i løpet av disse to timene er i nærheten av tilsvarende Bollywoodsk optimisme er når noen gjør noe så meta som å diskutere hvordan historien hadde foregått i en film.

Et uttak som ikke er i nærheten av hva satiren her har konsentrert seg om.

SJÅFØR: Foto: NETFLIX

Balrams selvinnsikt deler inderne i to kaster: De med mage og de uten. Fokuset hans er selvsagt på å utvide sitt eget magemål. Lenge anser han likevel posisjonen sin som passe ærlig sjåfør og tjener som god nok.

Noen tidlige glimt viser at landsbygutten muligens ikke er like interessert i å komme seg til toppen på ærligste vis. Spesielt ikke når det etter hvert går opp for ham at også de mest rettskafne tråkker over alle mulige hindre for å nå sine mål.

Inkludert politikere som kaller seg sosialister.

Det pigmentreduserte kattedyret i tittelen er selvsagt en metafor for å stikke seg ut i flokken. Tidlig skal det viser seg at Balram har evnene, men blir hele tiden fratatt mulighetene til dette. Grepene hans for å snu situasjonen blir mer og mer kyniske, tilspisset og til dels så enkle at man ikke hadde akseptert noen av dem utenfor filmens premisser.

UTENFOR: Foto: NETFLIX

Det er likheter i beskrivelsen av tingenes iboende faenskap som regissør Ramin Bahrani har hatt helt siden sin første film, «Man Push Cart». I tilpassingen av boken har enkelte scener blitt mer uttalte og eksplisitte. Hovedlinjene, at fortellingen gjøres i brevform er greit ivaretatt. Bahrani er nå uansett å regne som en fullverdig streamingregissør, siden forrige film fra hans oversyn var den ok, men ganske unødvendige HBO-nytolkningen av «Fahrenheit 451» i 2015. Fascinasjonen for Dostojevskij er derimot videreført, bare hakket mer subtilt.

De som forventer en feelgoodfilm om hvor fint livet er, bare man treffer de riktige sosiale plankene, blir skuffet. Dette er for alle som anerkjenner at det viktigste ikke er å ha rett, men å være relativt rettskaffen.