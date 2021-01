PRISVINNENDE: Cicely Tyson har vunnet tre Emmy-priser og fått en Æres-Oscar. Foto: Richard Shotwell / AP / NTB

Skuespiller Cicely Tyson er død

Hun fikk en av æresprisene under Oscar-utdelingen i 2019. Torsdag døde skuespilleren Cicely Tyson – hun ble 96 år gammel.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter manageren Larry Thompson i en uttalelse på vegne av familien ifølge Variety og nyhetsbyrået AP.

– Jeg har vært manager for Tysons karriere i over 40 år, og hvert år var et privilegium og en ære, sier Thompson i en uttalelsen.

– Cicely tenkte på sine nye memorerer som et juletre dekorert med ornamenter fra hennes personlige og profesjonelle liv. I dag plasserte hun det siste ornamentet, en stjerne, på toppen av treet, fortsetter Thompson.

Tyson vant i 2019 en av æresprisene under Oscar-utdelingen for «uforglemmelige forestillinger og personlig integritet som har inspirert generasjoner av filmskapere, skuespillere og publikum».

Hun er blant annet kjent for ikke å si ja til roller som narkoman eller prostituert, fordi hun mente det var roller som var nedverdigende for svarte kvinner, skriver Variety.

– Jeg er veldig selektiv, noe jeg har vært i hele min karriere. Jeg driver ikke med dette bare for pengene, sa hun til AP i 2013.

Hun har også vunnet tre Emmy-priser. To av dem for «The Autobiography of Miss Jane Pittman» i 1974. I 2020 ble hun tatt inn i «Television Hall of Fame», og i 2013 vant hun en Tony Award for «The Trip to Bountiful».

HEDRET: Cicely Tyson under Oscar-utdelingen i 2019. Foto: ROBYN BECK / AFP / NTB

De siste årene er hun mest kjent for sine rolle som som Ophelia Harkness i «How to Get Away with Murder». .

Tyson fikk sin første store rolle på 60-tallet i TV-serien «East Side / West Side», der hun spilte Jane Foster. I tillegg til en rekke roller på TV, har skuespilleren spilt i filmer som «Sounder», «Diary of a Mad Black Woman» og «Barnepiken».