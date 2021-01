Ulrik Nygård støtter konen Julianne Nygård etter hun ble felt i Fim. Foto: Terje Pedersen

Pilotfrues ektemann hardt ut mot Fim: − Fantastisk dårlig arbeid

Julianne Nygård sier hun ikke visste om Protein.no-annonsen som brøt med Fims retningslinjer.

Fagutvalget for influencermarkedsføring (Fim) fattet tirsdag vedtak mot Protein.no og Julianne Nygård, også kjent som Pilotfrue.

Fim er etablert for å redusere kroppspress hos barn og unge. Ordningen fungerer slik at man kan klage inn dersom man mener en influencer eller annonsør bryter med Fims etiske retningslinjer.

Nygård ble felt for å ha reklamert for måltidserstatning spesifikt for gravide. Det skaper kroppspress, mener Fim, men Nygård er ikke enig i vedtaket.

– Jeg synes det er merkelig at jeg blir felt for et produkt jeg hverken har smakt eller anbefalt videre til mine følgere, sa Nygård til VG i går.

Hun hevder nemlig at hun ikke har visst noe om at Protein.no brukte hennes Instagram-innlegg i en «Slim måltidserstatnings»-reklame på Facebook.

På Instagram i oktober lagde nemlig Nygård et Instagram-innlegg i samarbeid med Protein.no, men der skal hun ha reklamert for proteinbarer, sier hun selv.

Altså visste hun ingenting om Facebook-innlegget hun ble felt for, sier hun og ektemannen Ulrik Nygård.

– Kom igjen da, Fim

Nå reagerer ektemannen sterkt på Instagram. I Instagrams historiefunksjon er han klar i talen:

– Når en gjeng kloke hoder setter seg sammen, går det noen ganger litt for raskt i svingene.

Han mener de har felt feil bedrift/person, altså hans kone Pilotfrue. Julianne Nygård har også delt Ulriks innlegg i sin Instagramstory.

– Feller en person som ikke har godkjent eller sett reklamen på Facebook selv en gang, skriver han, og fortsetter:

– Kom igjen da, Fim. Når man først skal ha et slikt utvalg. Ta jobben litt seriøst og gjør dette litt ordentlig.

Til VG sier Ulrik Nygård at han først og fremst synes det er positivt med et slikt utvalg.

– Det er mye å ta tak i den bransjen har jeg inntrykk av. Det er mange unge og en del uklare regler, derfor er det bra å ha et sånt utvalg for å holde folk på rett vei, men da er det også viktig at de gjør en ordentlig jobb.

Det mener han Fim ikke har gjort i denne saken.

– Julianne har snakket med Protein.no og det skal ha skjedd en glipp. Hun har blitt brukt til å fronte et produkt som hun selv ikke har godkjent. Om det produktet er farlig for gravide eller noe vet ikke vi, sier han, og legger til:

– Julianne har hvert fall ikke brukt eller ønsket å markedsføre dette produktet. Nå blir hun felt for det. Det blir som om jeg bryter meg inn i et hus, med bilde av en annen som maske, også får den personen skylden.

– Ikke liv laga

Nygård påpeker at han kun er en uavhengig part, og at dette er hans mening.

– Julianne og jeg sparrer om ting, og hun skjønte vel egentlig ikke før vedtaket kom at dette hadde noe direkte med henne å gjøre.

– Fim mener Julianne må ta ansvar for markedsføringen hennes sponsorer bruker, hvert fall når de bruker henne. Hva tenker du om det?

– Alt som finnes av bilder på nettet kan bli misbrukt, men det er ikke greit eller lov. Når Julianne gjør en avtale med en sponsor, så har de en kontrakt. Jeg kan ikke tro at de bare kan putte ansiktet ditt og teksten din på alle produktene de har. Her har det skjedd en glipp hos Protein.no, men også hos Fim. Dette er ikke en kampanje eller produkt som Julianne har godkjent å reklamere for, sier han, og avslutter:

– Utvalget er nok fornuftig. Men denne her er ikke liv laga i det hele tatt. Her er det noen som har en agenda, eller så er det bare fantastisk dårlig arbeid.

Sekretariatsleder Wenche Jacobsen i Fim sa tirsdag at Nygård har et ansvar for egen markedsføring og for hvordan det blir brukt av dem hun er sponset av.

– Posten fra Protein.no har Måltidserstatning som overskrift. Fim mener influencer Julianne Nygård har et selvstendig ansvar for hvorledes hun fremstår når hun benyttes av sine sponsorer. Hun følges av mange unge og har stor påvirkningskraft, sier Jacobsen til VG onsdag.

Protein.no har ikke svart på VGs henvendelse via e-post.