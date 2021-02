TCMN delte babynyheten med sine følgere. Foto: privat

«TCMN» er gravid: − Skummelt og spennende på samme tid

Den tidligere bloggeren Therese Nielsen (26) avslører på Instagram at hun skal bli mamma.



Av Hanna Thevik

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Therese Charlotte Margrethe Nielsen blogget i mange år under navnet «TCMN». Etter at hun la bloggen på hylla i 2018, har hun vært frisør og satset på Instagram. Nå er Nielsen gravid.

– Coronapandemien, et delvis nedstengt samfunn og mye tid hjemme førte til kjedsomhet. Og det førte til det ene og det andre. Og så plutselig var man gravid da, forteller hun til VG.

Nå skal hun snart bli mamma for første gang.

– Det føles både skummelt og spennende på samme tid.

Hun og samboeren Magnus Tollånes (26) har vært sammen i flere år, og sier at hun føler seg trygg på at de skal bli foreldre sammen.

– Men det er klart at det blir nye utfordringer og en helt ny hverdag i forhold til hva man er vant med, sier Nielsen.

– Bare å stålsette seg

Hun sier at hun og samboeren gleder seg til å få en baby, sammen med resten av familien og gode venner.

– Vi får se om den lille jenta følger i mine fotspor. Da er det i så fall bare og stålsette seg for tenårene - for da var i allefall ikke jeg mors drøm, mener Nielsen.

Therese Nilesen blogget i mange år, og sier at hun vokste i fra bloggingen og sluttet med det. Etter det bestemte hun seg for å gå frisørskole og å satse på Instagram, hvor hun har over 200.000 følgere.

I tillegg har hun begynt å studere.

– Jeg har jobbet i seks år som frisør. Nå er jeg derimot ute etter nye utfordringer, så jeg har startet på studier innenfor regnskap og administrasjon.

Hun forteller at hun trives med livet sitt i Tromsø slik det er akkurat nå, med kjæreste, hund, leilighet, studier og en baby i magen.