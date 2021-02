METGALLA: Kanye West og Kim Kardashian i 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Slutt for stjerneparet: Her er øyeblikkene vi husker

Millionfrieri, krangling, sammenbrudd og familieforøkelse. Kim Kardashian West (40) og Kanye Wests (43) ekteskap har vært innholdsrikt, med høye topper og dype daler.

Av Synne Nielsen Solbakken

Publisert: Nå nettopp

«Kimye» har vært et av verdens mest kjente par de siste årene.

Etter nesten syv år som mann og kone og måneder med spekulasjoner om at forholdet går mot slutten, har Kim nå søkt om skilsmisse fra den mye omtalte rapperen. En anonym kilde nær paret har fortalt kjendisnettstedet TMZ at superstjernen ber om delt omsorg for deres fire barn.

Kim Kardashian og Kanye West har barna North (7), Saint (5), Chicago (3) og Psalm (1) sammen.

Ekteskapet har vært mye omtalt, og i løpet av åtte innholdsrike år som par har vi mye å mimre tilbake til. Her er øyeblikkene vi husker best.

Kim og Kanye begynte å date like etter at Kardashians ekteskap med tidligere NBA-spiller Kris Humphries tok slutt. I 2016 postet Kim en video av det som skal være Kanye og Kim sin første date.

Allerede samme året de startet å date annonserte Kanye under en konsert i Atlantic City at Kim var gravid med deres første barn. Datteren North West kom til verden i juni 2013.

Millionfrieri

De store hendelsene kommer på løpende bånd for paret og i 2013 spør Kanye om Kims hånd i et ekstravagant frieri på en baseball-stadion i San Francisco.

Ifølge Eonline sparte ikke Kanye på kruttet og brukte nærmere 28 millioner kroner på frieriet. Hun skal blant annet ha fått en forlovelsesring med en 15-karats diamant, orkester og fyrverkeri. Og i kjent Kardashian-stil var hele klanen med og fikk se det hele fra tribunen.

– Han er den mest romantiske personen jeg noen gang har møtt. Lysene går på og så starter orkesteret å spille min favorittsang av Lana Del Rey, sa Kardashian til Vogue rett etter frieriet, ifølge Eonline.

Storslått bryllup

Superparet giftet seg i Italia 24. mai 2014. Bryllupet startet i Paris hvor Kim hadde utdrikningslag med venner og familie. Og for å toppe oppholdet i Paris arrangerte de prøvemiddag i speilsalen i Versaillespalasset.

Deretter ble gjestene flydd til Firenze i Italia for en bryllupsfest med 200 inviterte.

Et bilde av det nygifte paret, kyssende foran en vegg av blomster, ble det mest likte bildet på Instagram i 2014.

Vanskelig år

Men ekteskapet har ikke alltid vært en dans på roser. 2016 var et begivenhetsrikt år for paret hvor det blant annet blåste opp til full storm med Taylor Swift, Kim ble ranet i Paris og Kanye hadde et mentalt sammenbrudd.

Den mye omtalte krangelen mellom Taylor Swift og Kimye startet helt tilbake i 2009, da Swift som 19-åring vant en VMA-pris for beste musikkvideo. Da stormet Kanye scenen og utbrøt at Beyoncé hadde en av tidenes beste musikkvideoer. Etter dette har det gått slag i slag og konfliktene har ikke latt vente på seg.

I 2016 slapp Kanye låten «Famous» hvor han rapper «I feel like me and Taylor might still have sex / Why? I made that bitch famous». Kritikken lot ikke vente på seg, men Kanye forsvarte seg med at han hadde avklart det hele med Swift i en times lang telefonsamtale. Det var ikke Swift enig i.

STORMET SCENEN: I 2009 hoppet Kanye opp på scenen midt i takketalen til Taylor Swift. Foto: Jason DeCrow / TT / NTB scanpix

Swift sa hun aldri hadde godtatt bruken av hverken «bitch» eller strofen som sa «I made that bitch famous». Senere hiver Kim seg på ballen, og sier at samtalen mellom Kanye og Taylor ble tatt opp.

I 2020 kom imidlertid den uredigerte versjonen av samtalen ut, som viste en litt annen side enn det Kardashian delte i 2016. I videoen tar Kanye bare opp deler av sangteksten, men ikke delen der han kaller henne «bitch» og så tar æren for at hun er berømt.

Overfalt og ranet

I oktober 2016 ble Kim Kardashian ranet i Paris da hun var der i forbindelse med moteuken. Hun ble overfalt og ranet på hotellet hun bodde på, hvor fem menn kneblet henne, bandt henne fast på hender og føtter og låste henne inne på baderommet, ifølge en tidligere VG-artikkel.

«Hvor er rapperens kone?», skal mennene ha ropt på fransk, ifølge People.

Mennene kom seg unna med verdier til 80 millioner kroner, blant annet Kims forlovelsesring verdt fire millioner euro.

PARIS: Presse utenfor hotellet hvor Kim Kardashian ble ranet i 2016. Foto: THOMAS SAMSON / AFP

Kanye fikk vite om ranet under en av hans konserter.

– Jeg beklager. Det er en familiekrise. Jeg må stoppe showet, sa West før han løp av scenen.

Sammenbrudd

En måned etter det brutale ranet i Paris ble Kanye lagt inn på sykehus etter et mentalt sammenbrudd.

Under en konsert i Sacramento skjelte Kanye ut både Jay-Z og Beyoncé. Etter fire låter gikk han av scenen, hvorpå han dagen etter publiserte 99 uskarpe bilder på Instagram.

STJERNEPAR: Kim Kardashian West og Kanye West giftet seg i 2014, og har vært et par siden 2012. Foto: Danny Moloshok / REUTERS

Kanye ble senere diagnostisert med bipolar lidelse, og kona Kim uttalte i et intervju med Vogue at ektemannen hadde akseptert diagnosen.

– Det er en følelsesmessig prosess. Akkurat nå er ting ganske rolig, men vi kan definitivt merke når det er nye episoder rundt hjørnet, og nå vet vi hvordan vi kan takle dem. Det er ikke noe alternativ for han å gå på medisiner, fordi det forandrer hvem han er, sa Kim Kardashian i intervjuet, ifølge ET.

Det var likevel ikke siste gang Kanye skapte overskrifter med sine uttalelser. Flere fans ble bekymret for rapperens mentale helse da han i et direkteintervju med TMZ kom med flere kontroversielle utsagn. Blant annet sa han at slaveriet var «et valg».

President

På USAs frigjøringsdag 4. juli 2020 tvitret han at han ville stille som presidentkandidat. Kanye skapte også overskrifter da han under en presidentkampanje i South Carolina fortalte at han og kona Kim diskuterte muligheten for abort da hun var gravid med den eldste datteren North West.

– Kanye er ikke på et bra sted i livet og hører ikke på noen som forsøker å få ham til å oppsøke hjelp. Kim er ikke fornøyd med Kanye sine tirader, og spesielt den som handlet om muligheten for abort. Hun vet det er noe North vil se når hun blir eldre og det er hjerteskjærende, sa en anonym kilde den gang, ifølge ET.

PRESIDENTKAMPANJE: En gråtende Kanye under en kampanje i South Carolina. Foto: RANDALL HILL / REUTERS

Møttes i Wyoming

Etter Kanyes tirade i South Carolina kom Kim på besøk til gården hans i Wyoming. I saken TMZ publiserte kunne man se Kim gråte i bilen under en diskusjon.

I januar 2021 uttalte en kilde til ET at Kim skal ha vært ferdig med ekteskapet siden sommeren og at hennes siste forsøk å redde ekteskapet skal ha vært turen til Wyoming. Det var ifølge samme ikke-navngitte kilde også der hun skjønte at hun var ferdig med ekteskapet for godt.

Nå er søknaden om skilsmissen et faktum, og en epoke i stjerneparets liv er over. En kilde har uttalt til ET at de «elsker hverandre, men visste at ekteskapet ikke kunnes reddes»:

– Uansett er barna prioritet nummer én og de vil fortsette å ha et godt forhold for barnas skyld.