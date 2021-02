VG anmeldte MGP-låtene

Lørdag blir vinneren av Melodi Grand Prix kåret. VG anmelder alle låtene.

Fjorårsvinner Ulrikke Brandstorp åpnet Melodi Grand Prix-showet med vinnerlåten «Attention».

Like etter presenterte programlederne Kåre Magnus Bergh, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes seg på scenen.

– Ventetiden er over, endelig skal vi finne ut hvem som skal representere Norge i finalen i Rotterdam i mai, sa Aase.

Flere kjente navn er med i den norske finalen, blant annet TIX, KEiiNO, Raylee og Rein Alexander.

Det er duket for en lang MGP-kveld. De tolv finalistene skal først skrelles ned til fire i gullfinalen – som så igjen skal kjempe om de to plassene i gullduellen.

ÅPNET: Atle Pettersen startet først i musikkonkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Artist og programleder for «Beat for Beat», Atle Pettersen, var første konkurrerende artist ut med låten «World on Fire».

I forkant av opptredenen sa han til NRK at han hadde «mobilisert alt av krefter» for å levere så godt han kunne på scenen og bli den som representerer Norge i Rotterdam i slutten av mai.

Det har vært knyttet spenning til opptredenen fra Raylee, som tidligere i uken skadet seg under det mye omtalte vannstuntet, men under finalen gikk det som det skulle – ingen uhell.

PROGRAMLEDERE: Kåre Magnus Bergh, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes seg på scenen Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Traverne fra Rogaland, Stavangerkameratene, har oversatt sangteksten fra norsk til engelsk for å nå ut til et større publikum om de går videre til Rotterdam.

I forkant av programmet uttalte de til NRK at det var fordi de mente budskapet var så viktig.

TIX fremførte en personlig låt – en låt som handler om ham selv og at han har tatt eierskap til diagnosene han har. Slik som Stavangerkameratene har han oversatt låten fra norsk til engelsk i anledning finalen.

– Akkurat den låten her, den er litt meg. Den bærer preg av at det ikke er TIX som har skrevet den, det er Andreas – det er meg, sa TIX i forkant av fremførelsen av «Fallen Angel».

Sist ut var rockeinnslaget til Jorn. VGs anmelder mente det var «tett på den perfekte avslutteren» av showet.

Nå vil publikum stemme frem de fire som går videre til gullfinalen, før det hele blir avgjort mellom to av disse.

