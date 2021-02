LEVERTE: VGs anmelder mener at Raylee hadde imponerende kontroll. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

VG anmelder MGP-låtene

Lørdag blir vinneren av Melodi Grand Prix kåret. VG anmelder alle låtene.

Fjorårsvinner Ulrikke Brandstorp åpnet Melodi Grand Prix-showet med vinnerlåten «Attention».

Like etter presenterte programlederne Kåre Magnus Bergh, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes seg på scenen.

– Ventetiden er over, endelig skal vi finne ut hvem som skal representere Norge i finalen i Rotterdam i mai, sa Aase.

Flere kjente navn er med i den norske finalen, blant annet TIX, KEiiNO, Raylee og Rein Alexander.

Det er duket for en lang MGP-kveld. De tolv finalistene skal først skrelles ned til fire som så skal kjempe om de to plassene i selve gullfinalen.

ÅPNET: Atle Pettersen startet først i musikkonkurransen. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Artist og programleder for «Beat for Beat», Atle Pettersen, var første konkurrende artist ut med låten «World on Fire».

I forkant av opptredenen sa han til NRK at han hadde «mobilisert alt av krefter» for å levere så godt han kunne på scenen og bli den som representerer Norge i Rotterdam i slutten av mai.

Det har vært knyttet spenning til opptredenen fra Raylee, som tidligere i uken skadet seg under det mye omtalte vannstuntet, men under finalen gikk det som det skulle – ingen uhell.

PROGRAMLEDERE: Kåre Magnus Bergh, Ronny Brede Aase og Silje Nordnes seg på scenen Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Traverne fra Rogaland, Stavangkameratene, har oversatt sangteksten fra norsk til engelsk for å nå ut til et større publikum om de går videre til Rotterdam.

I forkant av programmet uttalte de til NRK at det var fordi de mente budskapet var så viktig.

Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

