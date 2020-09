Foto: Ian West / PA Wire

«Game of Thrones»-par venter barn

Rose Leslie og Kit Harington venter sitt første barn sammen.

I den nyeste utgaven av britiske Make Magazine annonserer skuespiller Rose Leslie (33) at hun er gravid, samtidig som hun viser frem gravidmagen.

På ett av bildene i magasinet, lener Leslie seg bakover i en sort kjole med bare armer og viser frem magen fra siden.

På et annet bilde kan man se skuespilleren kledd i den samme fotside kjolen, med armene ned langs siden. Også her kan man se at hun er gravid.

Bildene fra fotograferingen har også blitt lagt ut på Instagram av Ursula Lake som er tilknyttet magasinet.

Ifølge magasinet er dette hennes første fotografering i Storbritannia på fire år. Hun skal ha bodd i New York i perioden hun spilte inn spin-off-serien til The Good Wife, kalt The Good Fight.

Til magasinet sier Leslie at hun og ektemannen Kit Harington tilbringer tid sammen i det nye huset deres på landsbygda i England, som hun fleipete kaller «huset som Jon Snow bygget».

Hun sier videre at hun er glad for å bo nært naturen.

– Det er et stort privilegium å være omgitt av grøntområder, fuglesang, hekker og våre herlige naboer. Det er så fredelig.

Leslie og Harrington møtte hverandre på innspillingen til Game of Thrones. Flere husker nok at de på skjermen var i et intenst kjærlighetsforhold som Ygritte og Jon Snow.

I intervjuet med magasinet snakker Leslie også om situasjonen vi alle befinner oss i, nemlig coronapandemien.

– Jeg føler meg veldig heldig som kan si at jeg jobber, med tanke på den pågående situasjonen der så mange mennesker i bransjen vår ikke kan jobbe.

