FLERE BEN Å STÅ PÅ: TikTok-stjernene og Dixie (til høyre) og Charli D’Amelio har meldt overgang til rivalen Triller, med foreldrenes velsignelse. Foto: STEVEN FERDMAN / AFP

TikTok-stjerner går til rivalen

Verdens største TikTok-stjerne, 16 år gamle Charli D’Amelio, tar med seg familien over til TikToks utfordrer, Triller.

Nå nettopp

Det er LA Times som kommer med den oppsiktsvekkende nyheten. Sammen med søsteren Dixie (19) og foreldrene Marc og Heidi, har Charli D’Amelio meldt overgang til den L.A.-baserte tjenesten Triller.

Hovedårsaken skal være president Donald Trumps trusler om å forby TikTok i USA på grunn av deres kinesiske eiere. Denne trusselen har fått alternative tjenester til TikTok til å gni seg i hendene og jobbe intenst for å overta brukere av TikTok, dersom denne blir forbudt.

Bare D’Amelio-familien har til sammen nærmere 140 millioner følgere. Charli alene har 87 millioner.

les også Ny stjerne kan forlate Hype House

– Vår familie ser frem til å dele vårt eget, spennende og unike innhold på enda en morsom plattform der vi kan kommunisere med våre følgere og fans, sier Marc D’Amelio i en uttalelse, ifølge LA Times.

Triller på sin side sier at de har vært forberedt på et slikt scenario i lengre tid og er godt forberedt.

– Vi kunne ikke ha vært mer stolte av å ønske D’Amelio-familien velkommen til Triller med åpne armer. De er en utrolig mangefasettert og talentfull familie som allerede har vist seg verdifulle for oss, sier Trillers styreleder, Bobby Sarnevesht, i en uttalelse, ifølge LA Times.

President Donald Trump signaliserte tidlig i sommer at han vurderer å forby TikTok og satte en deadline til 20. september for at et amerikansk selskap kan overta eller gå i kompaniskap med TikTok for å forsikre seg om at personopplysninger til amerikanske statsborgere forblir i USA.

les også D'Amelio-søstrene slipper sminkemerke

De siste dagene har TikTok vært i forhandlinger med det amerikanske selskapet Oracle om en avtale som til syvende og sist må godkjennes av presidenten selv.

I ventetiden har flere tjenester kommet med nyvinninger som ligner TikTok for å lokke til seg amerikanske brukere av tjenesten dersom den forbys.

Instagram, eid av Facebook, har introdusert Reels som et alternativ, mens Google-eide YouTube har lansert Shorts, foreløpig som en betaløsning i India. Dette er ikke tilfeldig, ettersom India allerede har forbudt TikTok.

les også Charli D'Amelio: – Det er ikke greit!

LA Times melder også at flere andre populære TikTok’ere, som Josh Richards med 21, 6 millioner følgere, ikke bare har gått over til Triller, men også investert i selskapet.

TikTok har, ifølge LA Times, ikke besvart spørsmål på hvordan de stiller seg til at D’Amelio-familien nå går over til rivalen Triller.

Publisert: 17.09.20 kl. 22:30

Les også