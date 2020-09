VEKKER OPPSIKT: Hertuginne Meghan og prins Harry skaper nok en gang overskrifter. Denne gangen etter å ha oppfordret amerikanere til å stemme. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Harry og Meghan får kritikk etter video

Prins Harry og hertuginne Meghan får kritikk for å oppfordre amerikanerne til å bruke stemmeretten sin. Donald Trump kommer samtidig med et nytt stikk mot hertuginnen.

Det er i en video publisert av Time Magazine paret kommer med uttalelsen som vekker oppsikt.

– Hvert fjerde år hører vi det samme: «Dette er det viktigste valget i vår levetid». Men dette valget er det. Når vi stemmer blir våre verdier til handlinger og våre stemmer blir hørt. Din stemme er en påminnelse om at du betyr noe, fordi det gjør du, og du fortjener å bli hørt, sier hertuginne Meghan i videoen.

Paret har som kjent flyttet til USA.

– Jeg har ikke mulighet til å stemme i USA, men det mange ikke vet er at jeg aldri har hatt muligheten til å stemme i Storbritannia. Når vi nærmer oss november er det ekstremt viktig at vi tar avstand fra hatefulle meninger, feilinformasjon og negativitet på nettet, legger prins Harry til.

Mange tolker uttalelsene i videoen som en oppfordring til å stemme på Joe Biden.

– Hans uttalelser er personlige

Medlemmer av kongefamilier skal ikke engasjere seg i politikk, men Harry og Meghan har delvis trukket seg ut av det britiske kongehuset. Likevel er prins Harry den sjette i den britiske arverekken til tronen, og flere mener derfor han bør være politisk nøytral.

Ifølge The Times skal en kilde innad i det britiske kongehuset ha sagt at prins Harry har «gått over streken» med uttalelsen. Til The Guardian sier en talsperson for Buckingham Palace at de tar avstand fra utspillet.

– Vi kommenterer ikke saken. Hertugen er ikke et fungerende medlem av kongefamilien, og hans uttalelser er hans personlige, sier talspersonen.

Kritiske

Redaktør i Majesty magazine, Joe Little, sier at man kan forstå hertuginne Meghan, ettersom hun er amerikaner.

– Likevel er hun en del av den britiske kongefamilien. Men jeg tror folk vil slite mer med prins Harry fordi han har kongelig blod, og man ser ikke på det som riktig å snakke om politikk, hverken britisk eller amerikansk, sier han til The Guardian.

– Han er kanskje langt hjemmefra, men han er likevel et medlem av kongefamilien, han er dronningens barnebarn, og det er noe han ikke ville gjort om han var i Storbritannia, legger han til.

Hertuginne Meghan har også uttalt seg om demonstrasjonene som har herjet i USA siden George Floyd ble drept:

Tidligere toppolitiker og forfatter Norman Baker er kritisk til uttalelsene.

– Enhver borger har rett til å kommentere det amerikanske valget. Problemet er at Harry ikke bare er en borger, ettersom han fortsatt har tittelen Hans Kongelige Høyhet. Han ønsker å ha en fot i begge leire, kongelig når det passer, og en vanlig borger når det ikke passer. Om han dropper tittelen Hans Kongelige Høyhet, kan han si hva han vil, men så lenge han har den tittelen representerer han landet, mener han.

Trump: – Ikke fan

Onsdag kveld ble president Donald Trump spurt om hva han synes om videoen.

– Jeg er ikke fan av Meghan Markle, men jeg vil si dette: Jeg ønsker Harry lykke til, han kommer til å trenge det.

Hertuginnen støttet Hillary Clinton i presidentvalget for fire år siden, og har tidligere beskrevet Trump som «kvinnefornedrende» og «konfliktskapende».

– Hva kan jeg si? Jeg visste ikke at hun var ekkel, svarte Trump da, noe han senere nektet for – til tross for at det ble publisert lydopptak av sitatet.

