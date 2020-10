KJÆRESTER: Ari Behn og Ebba Rysst Heilmann i Oslo februar 2018. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Ari Behns kjæreste: – Ari fant ikke balansen, hverken i livet eller hodet sitt

Ebba Rysst Heilmann (35) åpner opp til A-magasinet om sine opplevelser da kjæresten Ari Behn tok livet sitt i fjor.

Noen dager før han tok sitt eget liv, tekstet han kjæresten med en melding full av fremtidstro.

I et stort intervju med A-magasinet forteller Ebba Rysst Heilmann om hvordan hun som hans kjæreste opplevde tragedien.

25. desember 2019 tok Ari Behn sitt eget liv – 47 år gammel.

Uforberedt

Heilmann var ikke forberedt på det som skulle skje første juledag, selv om hun var en av dem som stod han nærmest den siste tiden. Samboerne snakket om alt.

– Ari snakket, og jeg lyttet til ham. Men jeg fikk aldri et inntrykk av at han faktisk ville gjøre det, sier hun til magasinet.

De to hadde vært sammen i tre og et halvt år. Da hun fikk høre nyheten om Ari Behn var hun umiddelbart takknemlig for at familien valgte å være så åpne om hva som hadde skjedd.

Og selv om Heilmann visste om Aris sorg og mørke, kunne hun ikke forestille seg at dette skulle skje.

I en melding han sendte henne noen uker før jul, ifølge A-magasinet, var han full av håp, kjærlighet og fremtidstro. Han skrev at de to skulle få det så fint, at de hadde et godt liv i vente.

Heilmann forteller at de to snakket åpent sammen - også om selvmord. Men ikke den siste tiden før han gikk bort.

– Ari fant ikke balansen, hverken i livet eller i hodet sitt. Jeg tror han følte at han ikke strakk til. Noe som kanskje er det som gjør mest vondt for meg. Fordi han var så mye og betydde så mye for så mange. Og så var han samtidig så livredd for å dø, sier hun i intervjuet.

SISTE HVILESTED: På dagen da Ari Behn ville blitt 48 år, hadde hans nærmeste en markering ved hans grav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Foto: MATTIS SANDBLAD

#Utavmørket

I et Instagram-innlegg forteller Heilmann om intervjuet:

«I dag er Ari og jeg i A-magasinet. Jeg snakker om selvmord og hvor vanskelig det kan være å leve og å være menneske. Om oss og hvor fin mann kjæresten min var.

Jeg gjør det for alle dere som har mistet noen i selvmord. For alle dere som tenker tunge tanker om at dere ikke orker å være her mer. Jeg gjør det for alle dere som dessverre kommer til å miste noen i fremtiden.

Det er hjelp å få. Dere er ikke alene. Vi er mange som kan hjelpe og forstå. #utavmørket»

– Føles riktig

Heilmann sier til VG at det føles riktig å snakke litt om sorgen nå.

– Når det aller verste har roet seg litt. Og det gir mening for meg, og det virker som det betyr mye for mange at jeg orker og vil snakke om det, forklarer hun og legger til at det føles både «viktig og riktig».

– Selvmord omhandler så mange. Og er så komplekst. Jeg tenker at jo flere historier som kommer frem, så bidrar det til økt forståelse og kunnskap i både forbyggende arbeid – og arbeidet etterlatte står med i etterkant i forsøket på å forstå at noen ikke orker å leve, sier hun.

Urnen satt ned

Heilmann var til stede da de aller nærmeste satte ned Aris urne på Vår Frelsers gravlund i Oslo onsdag. Dagen etter postet hun dikt på sin Instagram-side «Hunsanoe». VG får tillatelse til å gjengi:

«Nå er du der. Helt rolig og helt stille. Du kaster hodet litt til siden, på måten bare du kunne, og roper hei min venn! Nå er det oss! Og Ibsen nikker ærverdig og anerkjennende i det han hever champagneglasset sitt for deg», skriver hun.

Heilmann beskriver ellers i diktet hvordan «knokene ble hvite da hun tok rundt skaftet på spaden» under urnenedsettelsen, om at hun «klarte å drysse litt jord på» selv om hun trodde hun skulle kaste opp.

«Fordi du skulle jo ikke dø. I hvert fall ikke så tidlig.»

Ari Behns siste hvilested er nettopp ved siden av Henrik Ibsens hvilested.

For tiden arbeider Heilmann med en kampanje som heter #Utavmørket. Det gir henne styrke å jobbe med åpenhet rundt psykisk helse, sorg og selvmord. Derfor lager hun, med organisasjoner på feltet, denne kampanjen.

– Jeg orker nesten ikke å dvele over at veldig mange de neste dagene vil få samme beskjed som jeg fikk første juledag, sier hun i intervjuet.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 02.10.20 kl. 13:33

