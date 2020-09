NORSK AFTEN: De åtte gjenværende deltagerne i «Stjernekamp» skal lørdag kveld synge norske sanger på norsk. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Norsk aften på «Stjernekamp»: VG anmeldte låt for låt

Lørdag kveld var det duket for norsk aften på «Stjernekamp», og det var rapperen Myra og Alex Rosén som måtte forlate programmet.

For de åtte gjenværende deltagerne i «Stjernekamp» var det stor spenningen da ikke bare én, men to deltagere, måtte forlate programmet lørdag kveld.

Dette for å komme à jour etter at ingen røk ut i program nummer tre, som følge av at NRK hadde problemer med SMS-stemmer.

I sesongens femte show var det duket for norsk på norsk, og artistene skulle gjøre sin egen versjon av folkekjære låter.

Det var rapperen Myra og Alex Rosén som røk ut av kveldens «Stjernekamp».

Myra, som egentlig heter Regina Tucker, var en av artistene som imponerte dommerne stort under kveldens show.

– For meg var Myra soleklart best. Dersom hun ikke blir stemt fram til hiphop-programmet vil jeg gå så langt å si at det hadde vært en skandale rett og slett, sa gjestedommer Tuva Syvertsen før det var klart hvem som røk ut.

IMPONERTE: Rapperen Myra imponerte dommerne stort under kveldens sending. Likevel røk hun ut av «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Rapperen fremførte låten «Diamanter og kirsebær» av John Olav Nilsen & Gjengen, og fikk terningkast fire av VGs anmelder.

Til VG sier Myra at det er trist å ryke ut, men at hun er fornøyd med egen innsats.

– Det har vært utrolig kjekt å være med på dette. Jeg har jo vært innstilt på at man skal ryker ut, så det kom ikke som det store sjokket, sier hun.

Rapperen sier hun tok en ny vending i livet ved å prøve seg på helt ukjente sjangere i flere uker.

– Jeg er fornøyd med at jeg har sunget de siste fem ukene. Jeg har tråkket inn i helt nye landskap, og lært så utrolig mye nytt, sier hun.

Myra sier at det er litt trist at hun ryker ut programmet før artistene skal ta for seg hennes egen sjanger.

– Men heldigvis driver jeg jo med hiphop til vanlig, sier hun.

– Tristere at Myra gikk ut

Alex Rosén fremførte rockelåten «Schwong» av Raga Rockers, og sier at heller ikke han er sjokkert over å måtte forlate «Stjernekamp» etter lørdagens opptreden.

– Nå er jeg ute og det er jo litt trist. Men det er enda tristere at Myra gikk ut, og ikke gikk videre til neste uke. Da hadde hun levert det beste showet, sier han.

Til tross for at Rosén fikk en toer av VGs anmelder, mener han selv at han leverte en bra opptreden.

– I kveld mener jeg at jeg leverte det redeligste showet så langt, sier han.

Rosén sier det har vært gøy men også krevende å være med på «Stjernekamp» .

RØK UT: Alex Rosén måtte forlate «Stjernekamp» etter kveldens rocke-opptreden. Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

– En stor utfordring

Kveldens gjestedommere var Tuva Syvertsen og Christine Dancke.

Syvertsen, kjent som frontfigur i gruppen Valkyrien Allstars, har vært mentor for artistene denne uken. Hun sier til VG at hun er veldig spent på å se deltagernes opptredener.

– En stor utfordring er jo alltid å gjøre andres låter, og det å greie og gjøre det til sitt eget på en elegant måte. Det er ikke noe lett, sa Syvertsen.

Syvertsen har selv vært med i «Stjernekamp», da hun kom på andre plass i den aller første sesongen, i 2012. Som mentor har hun derfor først og fremst prøvd å roe deltagerne.

– Jeg vet hvordan det føles å være hallveis. De begynner å bli ganske stresset, to ryker ut og de får konkurranseinstinktet. Da er det så lett å miste seg selv, sa hun.

I dommerpanelet satt også Christine Dancke, som er programleder, låtskriver og musikkekspert blant annet kjent fra NRK P3. Hun sier hun har store forventninger til artistene.

– Jeg føler det er julaften og at jeg skal få servert åtte gaver, sa Dancke.

Mona B. Riise var som vanlig fast dommer.

