2018: Prins Harry og prins William under et offisielt oppdrag i London for tre år siden, før søskenforholdet ble anstrengt. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Harry og William får «alles» øyne på seg

Både prins Harry (36) og prins William (39) er på plass når morens statue skal avdukes torsdag – på det som ville vært prinsesse Dianas 60-årsdag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Prins Harry var bare 13 år og prins William 15 da prinsesse Diana mistet livet i trafikkulykken i Paris 31. august 1997. Når hun nå skal hedres 24 år etter sin død, er begge sønnene til stede.

Forholdet mellom Harry og den øvrige delen av kongefamilien har vært anstrengt i lang tid, og særlig etter det omstridte Oprah-intervjuet med Harry og hertuginne Meghan (39) i april.

William og Harry har bare møttes ansikt til ansikt ved én begivenhet siden Harry og familien flyttet fra England i fjor vår – og det var da deres bestefar, prins Philip, ble gravlagt 17. april.

KJØLIG: Prins William og prins Harry under prins Philips begravelse i april. Foto: POOL / Reuters

Hva de to brødrene snakket om seg imellom, er ikke kjent for offentligheten. Men nå møtes de altså igjen, også denne gangen med hele verdens øyne rettet mot seg.

På plass i moderlandet

Prins Harry landet ifølge London Evening Standard på engelsk jord fredag for å kunne sitte i nødvendig karantene før seremonien. Meghan (39) er hjemme i Los Angeles med parets nyfødte datter og sønnen Archie (2).

Hello! meldte søndg at statuen av Diana har ankommet Kensington Palace, men at den oppbevares godt gjemt i en kasse frem til avdukingen. Det knytter seg stor interesse til hvordan minnesmerket ser ut. Statuen skal få en sentral plass i den delen av hagen som kalles The Sunken Garden.

TUNG AVSKJED: Prins William og prins Harry under begravelsen til sin mor, prinsesse Diana, i 1997. Foto: ADAM BUTLER / AFP

Det var Harry og William som i 2017 – på 20-årsdagen for morens bortgang – kunngjorde at de ville reise en statue for å hedre Dianas minne.

Ian Rank-Broadley (69), britisk skulptør, har fått det ærefulle oppdraget med å lage statuen.

Prins Harry: Gikk i terapi etter prinsesse Dianas død

Meghan er hjemme

Det er bare drøyt tre uker siden Meghan fødte. The International News skriver at Meghan og Archie muligens vil være med på seremonien digitalt.

Meghan har ikke møtt kongefamilien siden mars i fjor.

MOR OG BARN: Prinsesse Diana, prins William og prins Harry på Mallorca i 1987. Foto: AP

Prins Harry uttalte til Oprah Winfrey i det som omtalte TV-intervjuet at han føler seg sviktet av sin far, prins Charles (72). Hertuginne Meghan på sin side forklarte at hun gikk med selvmordstanker, og at hun ikke fikk hjelp fra hoffet da hun angivelig ba om det.

Begge to hevdet at sønnens hudfarge var et tema før han kom til verden for to år siden. Prins William har siden gått ut og sagt at de «absolutt ikke er en rasistisk familie».