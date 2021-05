Eurovision-vinnerens narkotikatest var negativ

Vokalisten i det italienske vinner-bandet Måneskin brukte ikke narkotika under sendingen, slår Eurovision fast.

Ryktene har svirret rundt Eurovision-vinnerne etter at TV-bilder av vokalist Damiano David som tilsynelatende sniffer noe fra bordet gikk viralt.

I det mye omtalte klippet kan man se at David bøyer seg over bordet i Green Room, med hodet gjemt bak en bøtte med alkoholflasker. I sosiale medier har det blitt påstått at vokalisten her sniffer kokain.

Doptesten, som David frivillig tok, har nå vist seg å være negativ.

«Ingen narkotikabruk fant sted i Green Room og vi anser saken som avsluttet», skriver Eurovision på sine hjemmesider mandag kveld.

Videre skriver de at de reagerer på at feilaktige spekulasjoner har overskygget resultatet av konkurransen og urettmessig rammet bandet.

«Vi ønsker å gratulere Måneskin nok en gang og ønsker dem stor suksess», skriver arrangørene.

FEIRET SEIER: Vokalist Damiano David og bassist Victoria De Angelis. Foto: Jessica Gow / TT NYHETSBYRÅN

– Ingenting å skjule

Måneskin med «Zitti E Buoni» fra Italia stakk av med flest poeng etter at folkestemmene var telt opp.

Allerede under pressekonferansen etter showet lørdag avviste bandet og David at det var kokain han hadde sniffet.

– Vi er klare for å bli testet, for vi har ingenting å skjule. Vi er her for å spille musikk, og vi er så glade for å vinne Eurovision og vi ønsker å takke alle for støtten. Rock'n'roll dør aldri. Vi elsker dere, skrev bandet i en melding på Instagram-story som et motsvar til ryktene.

Badet skrev også:

– Vi er virkelig sjokkert over det enkelte personer sier om at Damiano skal ha tatt narkotika. Vi er virkelig imot narkotika, og vi har aldri brukt kokain.

– Frivillig narkotest

The European Broadcasting Union (EBU) skrev i en pressemelding i helgen at de er klare over spekulasjonene rundt videoklippet.

– Bandet har sterkt tilbakevist påstandene om narkotikabruk, og den aktuelle sangeren vil ta en frivillig narkotikatest etter hjemkomsten, skriver EBU.

Testen skal ha blitt bedt om lørdag kveld, men det kunne ikke organiseres i Nederland.

– Bandet, deres ledelse og delegasjonssjef har informert oss om at det ikke fantes narkotika i Green Room, og forklarte at et glass ble knust ved bordet deres. Det ble ryddet opp av sangeren.

De bekrefter dermed at det ble funnet knust glass etter en kontroll i Green Room, og legger til at de vil se gjennom opptakene på nytt.