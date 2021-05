Spesielle lønnskrav og ville beløp: Så rike er «Friends»-stjernene

«Friends» har gjort skuespillerne i TV-serien svimlende rike – og sørget for at de ikke behøver å jobbe mer resten av livet sitt. Se hvilke krav de hadde, og hvor mye de tjente per episode.

Av Jonas Sand/Ekstrabladet

Publisert: Oppdatert nå nettopp