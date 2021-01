SHOWMAN: Adrian Sellevoll sier han er en showman, og gikk derfor på do 1578 meter over havet. Foto: Skjermdump

Adrian Sellevoll på «71 grader nord»: − Jeg er en villbass

Adrian Sellevoll (22) liker ting som ser farlig ut, og er ikke redd for noe på «71 grader nord» – unntatt å bli skikkelig sliten.

– Jeg er redd for å bli sliten, ja, forteller Adrian Sellevoll til VG.

Han er kjent for en rekke ting. Som 19-åring ble han med på «Ex on the beach». Deretter kom alt på løpende bånd. Musikk-karrieren hadde han planlagt lenge, og med kjendisstatus ble mulighetene flere. TV-toget stoppet heller ikke.

Sellevoll ble med på «Farmen kjendis» og «Skal vi danse» på TV 2. Han festet, lagde musikk og plutselig kom coronapandemien.

Da gikk han inn i seg selv.

REALITY: Adrian Sellevoll tror han kommer til å gi et nytt inntrykk av seg selv med «71 grader nord» Foto: Haakon Lundkvist

– Jeg har alltid hatt et behov for å være med på ting, og jeg hater å gå glipp av ting. Men etter corona kom, dro jeg bare opp til en pub på Torshov innimellom, satt litt og drakk stille vin, men jeg gidder ikke «big partys», sier han, og legger til:

– Jeg har kommet til et nytt punkt, blitt litt eldre, litt mer voksen. Jeg drikker fortsatt, men mer når jeg lager mat og skriver låter.

Nå er Sellevoll å se på TV Norge i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».

– Hvordan passet «71 grader nord» inn i ditt nye liv?

– «71» ga mye frisk luft og jeg kom raskt i god form. Det var nok på grunn av formen før at jeg var redd for å bli sliten. Men det var mange av de på «71» som sa de aldri hadde trodd jeg var sånn som jeg egentlig er. Men jeg er en villbass. Jeg er ikke normal, er ikke som alle andre, sier han, og drar litt på det:

– Jeg er som en liten valp.

Men «71 grader nord» vil gi folk et nytt inntrykk, tror han. Faktisk er han veldig glad i å gå i fjellet, og han er glad i norsk natur.

– Og jeg er uredd! Klatring er ganske enkelt for meg og å rappellere – sånne ekstreme ting, det liker jeg godt. Det er mer de lange etappene som er strevsomme.

Samtidig ble han overrasket over seg selv.

– Jeg visste at jeg kom til å klare å være med, men jeg visste ikke i hvilken grad. Men det blir mye sutring når jeg blir frustrert, og jeg blir fort sint... slår i trær og sånt, sier han leende.

UREDD: Det Adrian Sellevoll er mest redd for er å bli ordentlig sliten, ellers er han ikke redd for stort. Foto: Haakon Lundkvist

Og allerede de første episodene fikk Sellevoll vist frem villbassen i seg. Han går nemlig på do på Store Brekketind – 1578 meter over havet.

– Jeg var så dritetrengt. og jeg er jo en showman, flink til å lage bra TV. Hvem ellers skulle gjort det?

Han tok av seg sikringen, satte seg til rette og sa til de andre at nå måtte han «drite».

– Jeg synes det var dritgøy. Det jeg ikke visste er at det er noe som heter sporløs ferdsel, så jeg måtte ta bæsjen i to poser og knyte bak på sekken min, og ta den med meg ned igjen.

– Følte du deg kul da?

– Følte meg ikke så kul, nei, sier han og ler.

Deretter måtte han ta med seg posen hele veien ned. En gang sklei han. Da var han redd posen hadde sprukket.

– Men det gikk heldigvis bra!

Nå gjenstår det å se hvor langt Sellevoll kommer i «71 grader nord: Norges tøffeste kjendis».