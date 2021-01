HOLDT HENDER: Har det oppstått søt musikk mellom de to Hollywood-stjernene? Foto: KEVIN WINTER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Simon Dawson/Reuters

Harry Styles og Olivia Wilde – romanseryktene svirrer

Harry Styles (26) og Olivia Wilde (36) ble sett sammen og tatt bilder av mens de holdt hender. Det har satt fart på ryktene.

Page Six har bilder av de to som holder hender i et bryllup. Hun går i en blomsterkjole, mens han har på seg dress. Begge er iført svarte munnbind.

Håndholdingen fra helgens festligheter har virkelig satt fyr på Hollywood, og ryktene florerer nå i amerikanske medier.

Ifølge People, som skal ha fått opplysninger fra en ikke navngitt kilde, har de to datet i noen uker.

Olivia Wilde er en kjent skuespiller og filmskaper, kanskje mest kjent er hun fra serien «House». Nylig jobbet hun og Styles sammen med en kommende film der Wilde er regissør, mens Style har en hovedrolle. Filmen heter «Don’t worry darling».

Amerikanske medier spør nå om det var under innspillingen av filmen at det oppsto søt musikk mellom de to.

Harry Styles er musiker, men spiller også i Olivia Wildes kommende film. Foto: Charles Sykes / Invision

TMZ er på sin side helt sikre på at de to er et par. One Direction-stjernen Styles skal ha tatt Wilde med i et bryllup som sin gjest. Ifølge både TMZ og People var de svært kjærlige med hverandre.

Hverken Styles eller Wilde har hittil bekreftet eller avkreftet ryktene, selv om People skal ha forsøkt å komme i kontakt med managementene deres.

Harry Styles har vært et hett navn helt siden 2010 da boybandet One Direction ble det nye store. Styles var vokalist i bandet, og nesten alle tenåringsjenters drøm.

Bandet ga seg i 2016, men det tok ikke langt til før Style skapte et navn for seg selv. Det siste året har han sluppet hits som «Watermelon Sugar» og «Golden» til fansens fornøyelse.

I høst ble han også historisk da han var den første mannen til å alene pryde forsiden av Vouge. Det gjorde han i kjole, noe som skapte reaksjoner.

Olivia Wilde på sin side er en kjent skuespiller, men i tillegg er hun i Hollywood kjent for å ha hatt et tilsynelatende svært ukomplisert brudd.

Hun og kjæresten Jason Sudeikis gjorde det slutt i begynnelsen av 2020 etter hele syv år sammen. Ifølge People var bruddet vennlig, og andre medier melder at eksparet innimellom blir sett sammen – alltid med en god tone mellom dem.

Nå gjenstår det å se om Harry Styles og Olivia Wilde faktisk viser seg å være nyårets Hollywood-par.