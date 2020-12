I SORG: På relativt kort tid har Mona Berntsen mistet to besteforeldre, en onkel og en grandonkel. Foto: Hallgeir Vågenes

Mona Berntsen i sorg: − Aldri følt meg mer hjelpeløs

Proffdanser Mona Berntsen forteller om sorgen etter å ha mistet fire familiemedlemmer på kort tid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Ord blir fattige når jeg prøver å oppsummere dette, og jeg var ikke sikker på om jeg i det hele tatt kom til dele dette da jeg holder det meste av privatlivet mitt for meg selv, skriver proffdanser Mona Berntsen i et Instagram-innlegg tirsdag.

I innlegget åpner Berntsen seg om sorgen etter å ha mistet fire familiemedlemmer på kort tid.

– Dette året har lært meg om døden. Jeg har følt den fylle sjelen min, hjemmet mitt og hjertet mitt. Jeg har sett den ta bort et lys i mine nærmeste øyne, og jeg har aldri følt meg mer hjelpeløs.

VG har vært i kontakt med Berntsen som har gitt tillatelse til å dele innholdet i Instagramposten.

– Etterlater et stort tomrom

Etter å ha reflekter over hvor mye hun deler fra sitt profesjonelle liv på sosiale medier, føltes det nå riktig å snakke om det som foregår bak skjermen.

– Jeg har opplevd at faren min og hans søsken mistet moren, onkelen og broren sin i løpet av få måneder. For noen dager siden mistet moren min og søsknene hennes faren deres, og etterlot bestemoren min enke.

På relativt kort tid har hun altså mistet en onkel, en grandonkel og to besteforeldre.

– Mine følelser har nådd en ubeskrivelig bunn. Jeg har ingen ord.

Selv om hun er klar over at døden er en naturlig del av livet, var hun ikke forberedt på å hvordan hun skulle takle noe slikt.

– De etterlater et stort tomrom her på jorden og i våre liv. Jeg ber om at de hviler i paradis, og at de vil fortsette å veilede oss som engler. Arven deres vil for alltid leve gjennom oss og de store familiene de har skapt.

– Hjertet mitt er knust

Hun skriver at hun for resten av livet skal gjøre sitt beste for å gjøre dem stolte, samtidig som hun bærer med seg minnene av dem i hjertet sitt.

– Hjertet mitt er knust, men jeg er takknemlig for de mange årene jeg fikk dele med dem. Jeg vil prøve mitt beste for å bli sterkere. «Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un».

Hun avslutter det personlige innlegget med å komme med en oppfordring til følgerne sine.

– Til deg som leser dette, vær så snill å ta vare på deg selv og dine nærmeste. Tilgi, glem, vær elsket og del kjærlighet. Livet er så skjørt og du vet virkelig aldri hva som vil skje i morgen. Sender dere kjærlighet, og ber for at dere holder dere sterk gjennom det dere måtte gjennomgå i livet.

