Lisa Tønne flyttet til Trondheim for forestilling: − Hjemlengselen ble for sterk

Sammen med datteren reiste Lisa Tønne, midt i julestria, til Trondheim for å lage juleforestilling til folket.

– Litt styr er det alltid. Men det er hyggelig! Jeg ville aldri dratt om det var veldig lenge, sier komiker Lisa Tønne til VG.

I Trondheim setter hun opp strømmeforestillingen «Juleevangeliet – da #metoo kom til bibelen». Den skal strømmes fjerde søndag i advent klokken ni på kvelden.

– Det som er så gøy, er at man finner løsninger i en pandemi. Det er en produksjon som koster mange millioner kroner, men vi har fått det til!

Det er Det Nye Teateret i Trondheim som setter opp forestillingen. Den er ifølge pressemeldingen en nyskrevet, satirisk musikalkomedie signert Mads Bones, Olve Løseth og Kyrre Havdal.

Har bare én sjanse

«Forestillingen tar utgangspunkt i det som skjedde i de dager da en trettenårig jomfru ble smelt på tjukken av sin flere millioner år eldre himmelske far», står det i pressemeldingen.

Lisa Tønne skal være selveste Josef. Hun forteller at sånne musikaler til vanlig har prøvetid på åtte uker. Detter har de hastet sammen på tre.

– Det er stress, men det er gøy stress, det blir veldig intensivt. Man havner totalt i bobla, så blir det en tomhetsfølelse når du er ferdig, sier hun.

– Her har vi i tillegg bare en sjanse, og da må vi treffe planken da. Det er litt skummelt.

Men hun liker å jobbe på den måten, og hun skryter stort av alle de flinke folkene.

– Når alle gjør jobben sin flytter man fjell, sier hun.

Lola, datteren, er også med i forestillingen.

– Jeg ble rasende

Nå er hun spent på forestillingen, men stresset har fått utspille seg hos Tønne. Hun var nemlig hjemme i Oslo første helgen av desember, og da var det ekstra viktig å komme seg tilbake til Trondheim i tide. Men når hun kom litt sent til Gardermoen ble tålmodigheten satt på prøve.

– Åh, pandemi-pandema! Flytoget gikk plutselig ikke hvert tiende minutt, så vi kom litt sent til flyplassen. Datteren min og jeg løp opp for å sjekke inn bagasjen, og jeg sverger, vi var bare ett minutt for sene til den automaten, sier hun, og fortsetter:

– Jeg løp bort til betjeningen og spurte om de vær så snill kunne hjelpe meg, men de nektet! De sto der bare helt tafatt, med armene hengende ned på siden – I kid you not!

Og da begynte det raskt å koke i hodet på Tønne.

– Jeg ble så rasende! Jeg var så frustrert, og jeg kunne bare ikke gå glipp av en dag til med prøver. Men jeg sa jo at jeg skjønte at det var min feil at jeg var sen. Likevel var det ingen hjelp å få, sier hun.

Gråt seg til hjelp

– Da var jeg helt på gråten, og så sa jeg: «Jeg skal fortelle dere en ting: Jeg gleder meg til dere går konkurs og du blir arbeidsledig! Så kan du sitte der med de passive armene dine», forteller Tønne, som var stolt av at hun fikk med dissen om armene.

Deretter løp hun bort til et annet flyselskap og gråt seg til hjelp. De fikset og ordnet, og vipps – så var hun og datteren på flyet tilbake til Trondheim.

– Jeg har familie her. Så det er kjempehyggelig med besteforeldre, og dette er jo byen jeg har vokst opp i. Hjemlengselen ble for sterk, sier Tønne på telefonen fra Trondheim.

Flere ganger har familien blitt med til byen over lengre tid.

– Det er fint. Jeg har alltid vært misunnelig på Sigrid (Bonde Tusvik) som er fra Oslo. Hun kan vise ungene sine alle tingene – hvor hun har bodd og hvor ting har skjedd. Det kan jeg gjøre i Trondheim da, forteller hun.

– Jeg måtte bli voksen. Jeg slo opp med Trondheim da jeg var 16, og jeg måtte bli voksen for at vi skulle bli sammen igjen.

Dagen etter forestillingen skal hun hjem igjen til Oslo. Da blir det jul i heimen.

Men først er det strømmemusikal på det detnorsketeateret.no.

