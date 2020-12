STORSALG: Artisten Bob Dylan, her avbildet i 2015, har solgt hele musikkatalogen sin. Foto: Vince Bucci / TT NYHETSBYRÅN

Bob Dylan selger rettighetene til alle sangene sine

Prisen på musikkatalogen er foreløpig ikke kjent, men anslås å være rundt 300 millioner dollar.

Plateselskapet Univarsal Music har kjøpt rettighetene til over 600 av sangene Bod Dylan har skrevet, noe som utgjør hele katalogen til artisten, skriver the New York Times.

Dette er trolig det største innkjøpet av rettigheter gjort fra én enkelt artist.

Prisen har ikke blitt oppgitt, men er estimert til å være rundt 300 millioner dollar - tilsvarende 2,6 millioner kroner, ifølge avisen.

Administrerende direktør Jody Gerson i Universal beskriver rettighetskjøpet som «et privilegium og et ansvar»

Dylan selv har så langt ikke kommentert salget, ifølge New York Times.

Den legendariske artisten er kjent for sanger som «Like a rolling stone», «Knocking on heavens door», og «Hurricane» I 2016 vant han til og med Nobels litteraturpris.

– Bob Dylan får prisen for å ha skapt nye poetiske uttrykk innen den store amerikanske sangtradisjonen, skrev nobeljuryen om artisten den gangen.

Her er begrunnelsen for at Dylan ble tildelt prisen:

Publisert: 07.12.20 kl. 13:19

