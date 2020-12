TRIO NOIR: Tyske Vize og norske Alan Walker slår seg sammen for å tolke russiske Edward Artemyev. Foto: SONY MUSIC

Nye låter uke 50

Nytt fra østlandet, vestlandet og litt fra utlandet er blant det VG mener er blant ukens beste låter. En uke nesten fri for nye julesanger.

Emil Solli-Tangen – «Midnatt»

2020 har vært et underlig år for samtlige, men bare Emil Solli-Tangen har nesten vunnet i både Melodi Grand Prix og Stjernekamp. Det er nesten så man ikke bør bli overrasket om han dukker opp i avmaskingen av «Maskorama» i morgen. Uansett: Her har han laget en klokkeklar og norsk versjon av Keane-rontfigur Tom Chaplin sin «Midnight Mass» fra 2017-juleplaten si. Originalen er stille og luftig. Solli-Tangen tolker Trygve Skaugs oversettelse

enda lenger over kanten på hva som er akseptabelt av patos i fredstid. Men det er, som de sier, merkelige tider, og enda merkeligere juletider.

SKODDEHEIMEN: Elida Høgalmen i en av de velsignet flotte værdagene man hadde på Vestlandet i 2020. Foto: Maiken Larsen Solholmvik/Tik Records

Elida Høgalmen – «Modern Love»

Navnet høres ut som noe som er framdiktet av Jon Fosse, men denne stemmen både finnes og må høres. Høgalmen har svinset ut flere gode ting i den litt uoversiktlige sjangeren med klar vokal og rolig elektronika. Hun kan minne om flere av de største vokalistene, fra Sundfør til Drecker og Aurora. Det er likevel et et helt unikt drag over henne, som det nesten er rart at ikke flere har oppdaget. Selvsagt kan det ha noe å gjøre med at hun ikke har gitt ut noe som helst de siste to årene. Dette er uansett en praktfull, drivende sak. I et enkelt og effektiv arrangement. Av julekalenderårsaker blir ikke «Modern Love» tilgjengelig før i morgen, 12. desember. Egentlig bør man bare bør slippe alt man holder på med og vente til da.

Stig Brenner / Unge Ferrari – «Atlanter»

Mer om navn: Unge Ferrari sitt navneskifte er akkurat så nytt og forvirrende at artisten og/eller plateselskapet velger å beholde begge navnene også på singel to som Stig Brenner. Dette er en mer hulkende variant, tettere på «Vi Kanke Være Venner». Få, om noen, lager musikk som Stig Brenner i Norge i dag, spesielt ikke når han virkelig tar seg opp i falsetten her. Litt vanskelig å få helt grep på som varig klassiker, men uimotståelig lekkert i produksjonen. Selv den nattlige saksofonen. Kanskje spesielt den.

STRANDKJETTING: Alle andre hadde reiseforbud, men Britney var på en strand med kjetting. Foto: SONY

Britney Spears Backstreet Boys – «Matches»

Britney Brenner. Ekstramateriellet fra Glory (2016) fortsetter å komme. Men dette føles betraktelig mindre som rester enn forrige ukes ballade. Backstreet Boys syngehvisker på halvsleskete i en produksjon som føles litt datert. Banger-Britney leverer solid i et arrangement som lover godt for dem som husker dansegulv. Der refrenget ikke er så tøft som det tror det er. Leke med ilden gjør det vel ikke akkurat. Men det er i alle fall varmere.

Vize & Alan Walker feat. Leony – Space Melody (Edward Artemyev)

De kjølige elektronikatyskerne Vize har fått med seg maskepionéer Walker til å reformaterte en transeklassiker. Melodilinjene er basert på Edward Aremyevs lydspor til den russiske 1979-Cannesvinneren «Siberiade». Originalen høres ut som den kunne vært spilt inn for både10, 20 og 40 år siden, og kan vel således kalles tidløs. Det kan man ikke si om denne nytenkningen, selv om det er en form for minimalisme her som kler samtlige involverte. Før de henfaller til litt for enkle løsninger i grunnbeaten.

JP Saxe & Julia Michaels – «Kissin’ in the cold»

Kjæresteparet bak en av årets enkleste og fineste signaturlåter, «If The World Was Ending» (som fornorsket av Chris Holsten og Frida Ånnevik) er tilbake. Dette er en mye mer åpenbar sak. Et sart og enkelt pianoarrangement med hemmelig fiolin. Om å miste troen på det ene og det andre i løpet av livet, men at tross alt kommer man til å fortsette og kline i kulden. Søtt og greit, men særlig Julia Michaels kan man forvente særdeles mye mer av enn slikt forenklet slaps. Tror ikke vi trenger denne på norsk.

Julie Bergan – «We’re Coming up»

Bergan samler låter av året til et album i dag. Og topper med en voldsom åpner. Vi snakker aggressiv sportsprogram-banger med truende refreng. Vokaltalentet til Bergan er som allitid utvilsomt. Likevel sliter man også her med å virkelig stikke seg ut og stå fram i alt annet som ligner. «Make way for us», synges det. Det tror jeg de uansett klarer greit.

Alice Cooper – «Our Love Will Change The World»

Vincent Damon Furnier, som han vel så vidt husker selv at han heter, dukker plutselig opp igjen med en overraskende oppstemt sak. Den høres ut som en blanding av sekstitallspop og korhippiene i The Polyphonic Spree. Det betyr at den egentlig bare er et ganske langt refreng, og selv om kunstverk skal få være så lange som de trenger, dras dette ganske langt ut. Tekstene er passe samfunnskritisk, til et punkt der man nesten kan miste 72-åringen for å ha blitt politisk på sine gamle dager.

Myra – «Tørstig»

En av landets morsomste liveartister ramlet altfor tidlig ut av Stjernekamp. Her er hun tilbake med noe som er minst like gøyalt og sanselig som hun er mellom låtene live. En levende dans av tekst, beat og melodi. Der meningen i alle ordene i seg selv ikke betyr så mye, men får følelsen til å bli en slags Isah med litt ekstra energidrikk. 26-åringen skifter lynraskt mellom norsk. engelsk og babbel. Der for eksempel «taxi» får rime på både «sexy» og «pepsi», uten at det virker tåpelig. Deilig bekymringsfritt og fengende, med helt perfekt væskebalanse.

Publisert: 11.12.20 kl. 16:35