SMINKET: Durek Verrett og prinsesse Märtha i fullt kostyme lørdag kveld. VG har fått tillatelse til å gjengi bildet. Foto: PRIVAT

Se Märtha og Dureks Halloween-kostyme

«Happy Halloween, alle sammen!» skriver en utkledd Märtha (49) på Instagram.

Hun og kjæresten Durek Verrett (45) lar ikke anledningen til å markere begivenheten gå fra seg, til tross for at corona legger en demper på Halloween verden over.

«Selv om vi ikke kan feire som normalt, så kan vi fortsatt more oss ved å kle oss ut», skriver prinsessen under to videoklipp av seg og Verrett.

«Føles nærmere hjemme», skriver Märtha – og sikter kanskje til at kjæresten kommer fra USA, der Halloween har mye lengre tradisjoner enn i Norge.

– For et rart og fascinerende sted dette er, sier en gåtefull prinsesse i det første videoklippet.

Durek Verrett skyter inn:

– Jeg synes mennesker er fascinerende. De kriger fortsatt på planeten, sier en han.

– Veldig rart, hvisker Märtha.

I det neste klippet ser det ut som Verrett skal til å si noe, før Märtha knekker sammen i latter.

– Hun ler veldig ofte av mennesker. Slutt med det, kjære, sier en liksom-streng Durek til sin lattermilde kjæreste.

Paret røper at de har fått hjelp til sminken.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med prinsessen, eller få vite mer om feiringen.

– De er i Norge, sier en hemmelighetsfull Carina Scheele Carlsen, Märthas sekretær.

Fakta om Halloween Halloween er natten før allehelgensdag, 31. oktober.

Halloweenfeiringen har røtter i den katolske allehelgensdagen.

Halloween feires med at barn kler seg ut og går fra dør til dør. De sier «Knask eller knep?», den norske oversettelsen av «Trick or treat?»" og får godteri fra folk i nabolaget.

Den feires også med utkledningsfester for voksne, og forbindes gjerne med utskårne gresskar og skrekkfilmer. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Märtha måtte tidligere i år leve med langvarig avstandsforhold til sin nye kjæreste, som følge av coronarestriksjoner.

Paret, som sto frem med forholdet i mai i fjor, fikk nylig se hverandre igjen for første gang på seks måneder. I anledning Märthas bursdag 22. september kunne Verrett endelig komme på besøk til Norge. Han befinner seg altså fortsatt her.

Nylig ble det også kjent at prinsessen får sin egen dokumentarserie på TV 2 til neste år. Innspillingen er i full gang, og TV 2 har bekreftet overfor VG at både kjæresten og døtrene dukker opp på skjermen.

Publisert: 31.10.20 kl. 18:11

