FÅR KRITIKK: Inger Cecilie Grønnerød valgte å sette fyr på et broderi inne i huset der to deltagere uvitende befant seg i 2. etasje. Så gikk hun. Dermed måtte produksjonen ta grep. Foto: TV2

Truet med politianmeldelse etter branndrama i «Farmen»: − Ekstremt uansvarlig

To deltagere skal rasende ha satt hardt mot hardt mot TV-produksjonen etter at én satte fyr på et broderi inne i huset. – Jeg ble uvel og kvalm, sier en deltager.

Nå nettopp

Det ble svært dårlig stemning inne på «Farmen»-gården da deltager Inger Cecilie Grønnerød (47) bestemte seg for å sabotere ukesoppdraget på en svært kontroversiell måte i onsdagens episode. Med et kamerateam på slep gikk hun nemlig inn i huset og tente på et stort broderi deltagerne har jobbet med denne uka, for deretter å gå ut av huset uten å slukke det.

Alt mens storbonde Daniel Viem Årdal (30) og hjelper Sindre Nyeng (23) befant seg på storbondeloftet i 2. etasje i samme hus.

Det førte til at kamerateamet selv måtte ta grep og få det brennende broderiet ut av det gamle huset.

På TV var storbonden Årdal tydelig sint. Det legger han heller ikke skjul på overfor VG.

– Min første tanke er at det er ekstremt uansvarlig. Der og da reagerte jeg ikke på det at ukesoppdraget ble sabotert, men fordi måten det gjøres på er helt «høl i hue», sier han til VG.

Husker du denne? Mads Hansen raste på «Farmen»-deltagerne etter brudd på corona-restriksjonene:

30-åringen hadde ingen mistanke til Grønnerød, med tanke på at hun tilsynelatende hele tiden sto og jobbet med meddeltager Karianne Kopperstad (27), som dermed også ga henne alibi.

– Jeg kan ikke forstå at hun fikk det til. Jeg var jo med henne hele tiden. Jeg var kanskje borte i «to sekunder» da jeg fylte vannflaska, og da må hun ha benyttet den muligheten, forteller Kopperstad til VG.

For storbondens del var det aller verste at «brannen» ble startet da han og Nyeng befant seg i etasjen over.

– Og så ender det i at produksjonen selv måtte dra ut det brennende teppet. Én av dem skal ikke ha turt, så noen andre måtte springe inn og få det ut, sier den oppgitte «Farmen-deltageren, som satte hardt mot hardt mot produksjonen etter hendelsen.

– Jeg ga beskjed om at jeg kom til å trekke meg om de ikke fortalte hvem som sto bak. Jeg fikk jo et «delvis» svar, de ga meg kanskje litt mer enn de egentlig kunne si. Hvordan hendelsesforløpet var. Men de sa de ikke var innforstått med at broderiet skulle tennes på inne, det ble visstnok aldri godkjent. Og så lager de TV, så da dro de teppet ut mens det brant.

Det gjorde det enda verre, mener han.

– Deler av broderiet fløy inn i huset igjen, og kunne ha truffet gardiner, sofaen eller noe annet brennbart. De hadde sikkert kontroll, men for min del holder ikke det. Det er et gammelt, tørt og skjørt hus. Det var helt på jordet.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, sier til VG at det ikke stemmer at sabotasjen ikke var godkjent av crewet.

– Vi var klar over at Inger Cecilie ville sabotere broderiet ved å svi et merke eller tenne på det, og vi hadde en avtale med henne om at vi skulle få være med å filme det. Hun hadde en kjele med vann i nærheten, og fordi vi visste hva som skulle skje, hadde vi ekstra beredskap i form av brannteppe og brannslukkingsapparat i bakhånd.

Hun fortsetter:

– Det var folk tilstede i rommet hele tiden, og det er viktig for oss å understreke at Inger Cecilie aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde. Situasjonen var under kontroll hele veien. Verken deltagere, dyr eller hus var i fare.

TOK FYR: Broderiet tok raskt fyr inne i huset, og da var «IC» borte vekk. Foto: TV2

– Ble Inger-Cecilie på noe tidspunkt oppfordret eller presset til dette av produksjonen?

– Vi er aldri delaktige i, eller oppfordrer til, sabotasje. All sabotasje er alene deltagerne sin idé, og de står for all gjennomføring uten vår hjelp. Det viktige for oss er å få være med på det som skjer med kamera, så vi har materiale til å fortelle historien om det som skjer på en korrekt måte.

Men: Det oppsto en misforståelse mellom Grønnerød og kamerateamet, erkjenner hun.

– Misforståelsen gjaldt hvem som skulle slukke broderiet, som endte i at produksjonen valgte å ta det ut av huset. Den beste løsningen var å få broderiet fort ut og bort fra huset. Bakken utenfor huset var våt, forklarer programredaktøren.

les også Karianne Wilde Wølner ute av «Farmen»: – Jeg ble lurt trill rundt

I tillegg til å true med å trekke seg, forteller Daniel Viem Årdal at han og deltager Kjetil Kirk (27) sa til produksjonen at de ville politianmelde vedkommende som hadde sabotert om de ikke fikk vite hvem det var som hadde gjort det. Han mener TV 2 og produksjonsselskapet Strix burde tatt mer ansvar.

– TV 2 har absolutt et ansvar, de burde sagt nei til dette - men det gjorde de ikke. Det får nesten de stå for. De vet hva jeg mener, jeg ga klar beskjed. Så er det opp til dem om de vil ta det videre. Om dette hadde skjedd i den «virkelige» verden hadde hun blitt anmeldt for brannstiftelse.

– Tror du dette får noe etterspill?

– Det burde det få, for deres del. Både TV 2 og Strix bør vise at de tar dette alvorlig. Om det skjer eller ikke, det vet ikke jeg. Det kommer jeg ikke til å legge meg borti heller.

LØP UT: Grønnerød jobbet raskt og kom seg så fort ut av huset at ingen mistenke at det var hun som sto bak «brannen». Foto: TV2

VG har også vært i kontakt med «synderen» Inger Cecilie Grønnerød, som sier at dette ble gjort fordi hun så det som eneste mulighet for en vellykket sabotasje og fordi hun visste at sikkerheten var ivaretatt.

- Var du klar over at det befant seg folk i etasjen over?

– Vi hadde full oversikt over antallet personer i huset, inklusive crewet, forteller Grønnerød, som ikke ble overrasket over de illsinte reaksjonene som utspant seg da det gikk opp for de andre hva som hadde skjedd.

– Det var forventet og berettiget, for de visste ikke om planer og sikkerhetsforanstaltninger.

RØYKFYLT: «Farmen»-deltagerne , som sto ute og jobbet, skjønte lite da det begynte å stige kraftig røyk opp foran hovedinngangen til huset. Foto: TV2

47-åringen bedyrer at hun ikke angrer på det hun gjorde. Men:

– Jeg opplevde det hele som både skummelt, dramatisk og helt klart utenfor komfortsonen.

– Var stuntet godkjent av produksjonen, altså at broderiet ble satt fyr på inne i huset?

– Stuntet var avklart med produksjonen flere dager i forveien, og det var også crew med tre personer til stede under handlingen, sier hun.

– Så du opplevde ikke at produksjonen oppfordret eller presset deg til å gjennomføre det?

– Det var avklart med produksjonen, jeg opplevde støtte og support, ikke press, fra deres side.

– Så hvem mener du at har ansvaret for det mange av de andre deltagerne mener var en svært dårlig vurdering?

– Jeg vil si at jeg har ansvaret - sammen med produksjonen, sier hun.

BRANT GODT: Det var TV-produksjonen som måtte bringe det brennende teppet ut i friluft når ikke «IC» gjorde det. Foto: TV2

Daniel Viem Årdal lar seg fortsatt forundre over hvordan dette kunne skje.

– Hun starter en brann inne i et hus og går bort fra det, mens vi sitter helt uvitende inne i huset. Jeg og Sindre hadde nok kommet oss ut og hoppet ut av vinduene om det skulle tatt skikkelig fyr. Men helheten: Vi leier en gammel gård med gamle møbler som lett kan ta fyr, i tillegg til at vi sitter helt uvitende oppe.

Til VG forteller IC, som hun populært kalles på skjermen, at hun håper folk klarer å skille mellom virkeligheten og spillet i et reality-program. Hun vil ikke skylde på TV 2 eller Strix for at hun nå er satt i «gapestokken» ved at stuntet ble godkjent og gjennomført.

– Jeg opplever tvert i mot at TV 2 og Strix er både ryddige om omsorgsfulle, sier hun.

SPILTE OVERRASKET: Det er lite å spore i ansiktet til Inger Cecilie Grønnerød at hun er den skyldige. Karianne Kopperstads reaksjon er mer ekte. Foto: TV2

Grønnerød velger på et senere tidspunkt å avsløre for de andre deltagerne at det var hun som sto bak. Det vekker naturligvis reaksjoner, ikke minst for Karianne Kopperstad, som hadde gitt henne alibi.

– Jeg ble kvalm og uvel, jeg ble virkelig dårlig. Jeg var jo med henne hele tida, forteller 27-åringen.

– Daniel?

– Det kom ikke som noe sjokk, egentlig. Jeg trodde ikke det var henne, men visste heller ikke hvem det var som hadde gjort det. Jeg fikk bare bekreftelsen om at alt jeg hadde trodd om henne stemte. De andre var ikke forbannet, men det var en samlet skuffelse over IC.

BEFANT SEG I HUSET: Daniel Viem Årdal og Sindre Nyeng befant seg på storbondeloftet da broderiet ble satt fyr på. Foto: TV2

I onsdagens episode tok deltager Sindre Nyeng hånd om Grønnerød, som virket litt «nede» etter alt som hadde skjedd. Han var ikke veldig overrasket da det til sist ble kjent hvem som sto bak.

– Jeg tror det var Karianne som ble mest sjokkert når det kom fram. Jeg var mest imponert over at hun fikk det til. Jeg tenker at sabotasje er en del av gamet, men det er noe med at den måten hun gjorde det på kanskje ikke var helt heldig, mener han.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, erkjenner at produksjonen opplevde at flere deltagere «ble veldig opprørte», først og fremst over at det ble satt fyr på broderiet inne i huset, men også på grunn av at det ble sabotert. Men:

– Vi oppfattet det aldri som at noen av dem ønsket å trekke seg, men vi snakket med dem om det som hadde skjedd og forklarte at de ikke var i fare. Vi ønsker ikke at noen skal føle seg utrygge på «Farmen», og hadde det vært tilfellet hadde de selvfølgelig stått fritt til å trekke seg. Dette ble også formidlet til dem.

Publisert: 11.11.20 kl. 21:50

Les også