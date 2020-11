SKUFFET: Ariana Grande synes folk kunne holdt seg mer hjemme under pandemien. Foto: MIKE BLAKE / X00030

Ariana Grande ut mot coronafesting

Ariana Grande irriterer seg over dem som går på byen om dagen og trekker spesielt frem en bar som er populær blant TikTokere.

Under et nylig intervju på «Zach Sang Show» uttrykte superstjerne Ariana Grande sin frustrasjon over folk som fester under coronapandemien. Hun er spesielt lei seg for at hun ikke fikk feire Halloween på samme måte som hun pleier.

– Kunne vi ikke bare blitt hjemme i noen få uker til som alle de andre landene som har det fint og bedre enn oss, sier Grande i intervjuet.

– Eller var det så viktig for all å gå på jævla Saddle Ranch, at vi ikke kunne vente på at den dødelige pandemien skulle passere. Var det så viktig å ta på oss cowboy-støvlene våre og ri den mekaniske oksen? Trengte vi alle den Instagram-posten så veldig, spør hun retorisk.

Grande nevner ikke navn, men «Saddle Ranch» er ifølge flere amerikanske medier en populært sted blant kjendiser, spesielt blant Tiktokere.

Blant dem som kanskje har grunn til å føle seg truffet av kritikken er TikToker Addison Rae. Hun skal ha spist middag på «Saddle Ranch» med noen venner i anledning Halloween, skriver People.

Likevel sier hun til Pap Galore at hun skjønner kritikken fra Ariana Grande, men at hun selv har holdt seg hjemme og forberedt seg på nyinnspillingen av tenåringskomedien «She’s all that», hvor Rae har fått en hovedrolle.

Det er uklart om uttalelsene kom før eller etter Halloween-middagen.

Rae innrømmer også i videoen at stedet er populært blant TikTokere.

Også Tiktoker Dixie D'Amelio skal ha spist middag på baren nylig. Hun blir også konfrontert av Pap Galore om kritikken fra Grande.

– Jeg så det. jeg vet ikke hva jeg skal tenke. Jeg mener, hun har rett, hun har rett. Hun er en dronning. Jeg elsker henne, sier D'Amelio.

