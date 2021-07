Vegard Harm og Christine Dancke ledet VG-lista også i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det blir VG-lista også i år – Vegard Harm og Christine Dancke leder showet

Emma Steinbakken, Chris Holsten og Emelie Hollow er bare noen av artistene bekreftet til å opptre på årets VG-lista.

Av Maria Støre

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Også El Papi, Hagle og Isah og Dutty Dior skal opptre på konserten.

28. august braker det nemlig løs.

– VG-lista er en viktig tradisjon for norske ungdommer, og selv om konserten blir i en litt annen form i år, er ønsket vårt at denne tradisjonen ikke skal brytes, sier prosjektleder Vjollca Moazzem.

– Vi gleder oss til å samle Norge rundt musikken og artistene som har toppet VG-lista det siste året.

Programlederduoen Vegard Harm og Christine Dancke skal lose publikum gjennom kvelden.

Grunnet årets omstendigheter vil VG-lista bli arrangert på en litt annerledes måte. I år blir den å se på VG.no hvor man kan bli med på konserten hjemmefra. Det blir også trekning av noen vinnere som skal få bli med fysisk på konserten – mer informasjon om dette kommer, ifølge Moazzem.

Stedet for årets konsert er foreløpig hemmelig.

VG-lista: VG-lista Topp 20 er Skandinavias største gratiskonsert som samler opp mot 100 000 publikummere hver sommer.

Under normale omstendigheter arrangeres hovedkonserten på Rådhusplassen i Oslo i tillegg til en konsertturné rundt i landet.

VG-lista konserten ble første gang arrangert i 1998.

Spillelisten sto første gang på trykk i VG torsdag 16. oktober 1958 under navnet «Ti på topp». Vis mer

VG-lista gjentar også konseptet med Årets viktigste låt der ungdommer oppfordres til å bidra som låtskrivere.

Resultatet blir det VG kaller lyden av norsk ungdom – en låt skrevet av og for dem.

Årets viktigste låt skal gjenspeile den spesielle tiden alle har vært igjennom. I et eget innholdsunivers på vglista.no sender alle som har noe på hjertet inn sine tanker, følelser og erfaringer, helt anonymt. Låten skrives nå.

Emelie Hollow er artisten som har påtatt seg oppdraget med sette sammen bidragene som kommer inn til sangen.

– Å formidle tankene og opplevelsene til norsk ungdom på en god måte er liten oppgave, men jeg gleder meg, sier Emelie, ifølge VG-listas prosjektleder Vjollca Moazzem.

– Forhåpentligvis kan låten bety noe for dem som hører den.

Emelie er artist og låtskriver. Hun debuterte med sin første låt som 12-åring. Hun står også bak teksten til TIX sin MGP-låt «Fallen Angel». Emelie slipper debutalbumet sitt dagen før VG-lista.

– Interessen og responsen for Årets viktigste låt gikk over all forventning i 2019, sier Moazzem.

– Vi regner med at responsen ikke blir mindre i år.

Årets viktigste låt gis ut i forkant av VG-lista, og vil få sin live-premiere under konserten 28. August.