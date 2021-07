HARDT UT MOT FORFATTERFORENINGEN: Erik Fosnes Hansen krever at den norske Forfatterforeningen trekker oppropet i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjon. Foto: Klaudia Lech

Krever at Forfatterforeningen trekker støtte til opprop

Erik Fosnes Hansen krever at Forfatterforeningen trekker støtten til oppropet i forbindelse med Ytringsfrihetskommisjonen. Forfatterforeningen tar selvkritikk, men vil ikke trekke støtten til oppropet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

– Forfatterforeningen har satt seg i en ordentlig skvis. Når de nå ser hvor mange som reagerer på dette er det bare rimelig at de trekker denne støtten tilbake, sier Erik Fosnes Hansen til VG mandag.

Søndag gikk Fosnes Hansen ut på sin facebook-profil og gjenga brevet han hadde skrevet til Heidi Marie Kriznik, leder for Den norske Forfatterforening.

– Eksistensgrunnlaget i dypeste forstand for medlemmene i den forening du leder er at ytringsfriheten er så vid og absolutt som mulig. I retten til å ytre seg fritt ligger også vår alles rett til å oppleve ubehag og dyp uenighet, til å bli krenket og harselert med – som altså er en rett, ikke noe vi skal ønske å bli forskånet for, skrev Fosnes Hansen blant annet i brevet.

I kommentarfeltet kan man finne støtteerklæringer fra flere kjente forfattere og samfunnsdebattanter.

«Veldig presist og bra, Erik», skriver Anne Holt.

«Vi har nådd et veiskille, ja», kommenterer forfatter Torgrim Eggen.

Mens Vetle Lid Larssen skriver «Tiltredes!».

Konflikt rundt Sløseriombudsmannens rolle

Bakgrunnen er at i slutten av juni inviterte Ytringsfrihetskommisjonen mannen bak den omdiskuterte Facebook-profilen Sløseriombudsmannen på kommisjonens innspillsmøte for kunstnere.

Blant dem som reagerte var kommisjonsmedlem Begard Reza, som valgte å trekke seg i protest mot Sløseriombudsmannens deltagelse på innspillsmøtet.

Også forbundet Norske Dansekunstnere var sterkt imot Sløseriombudsmannens deltagelse.

De skrev derfor et innspillsbrev til Ytringsfrihetskommisjonen og Kulturdepartementet, hvor forbundet uttrykte bekymring over kommisjonens arbeid.

15 kunstnerorganisasjoner støttet oppropet, deriblant den norske Forfatterforeningen.

les også Ikke lov å le av kunsten

I ALLIANSE MED FOSNES: Roy Jacobsen har meldt seg ut Forfatterforeningen i protest mot oppropet. Foto: Frode Hansen

Det har vakt sterke reaksjoner. Roy Jacobsen har meldt seg ut av forfatterforeningen i protest.

Erik Fosnes Hansen understreker at han ikke har planer om å melde seg ut.

Har har derimot fått støtte for sitt krav fra en rekke prominente personer på Facebook i løpet av det siste døgnet.

– Jeg har ikke fått svar på mitt første brev til Heidi Marie Kriznik. Jeg kommer ikke til å ta initiativ til et motopprop slik mange har oppfordret meg til.

– Men jeg kommer nå til å sende et PS til mitt brev til Forfatterforeningen hvor jeg lister opp alle navnene på dem som støtter mitt krav om at foreningen trekker tilbake sin støtte oppropet. På denne bakgrunnen mener jeg det bare er rett og rimelig, sier Fosnes Hansen.

– Ikke den beste løsningen å trekke støtten

Nestleder i Forfatterforeningen, Amalie Kasin Lerstang, forteller til VG at hun lytter til reaksjonene som har kommet.

– Jeg hører det Fosnes Hansen sier. Intensjonen med oppropet var ikke å vise støtte til scenenekt og sensur. Vi jobber for det motsatte. Vi jobber for et åpent og fritt ytringsrom, sier Lerstang, som uttaler seg på vegne av Forfatterforeningen.

Lerstang forteller videre at de likevel ikke kommer til å trekke tilbake støtten til oppropet.

– Det er ikke den beste løsningen å trekke støtten. Det vi vil jobbe med videre er å bli tydeligere på hva vi støtter og ikke støtter med oppropet.

VIL IKKE TREKKE STØTTEN: Nestleder i DnF, Amalie Lerstang, sier at foreningen ikke kommer til å trekke støtten. Foto: Kristine Heliesen

Tar selvkritikk

Hun forteller videre at de tar selvkritikk på at de ikke har vært våkne nok på konteksten dette oppropet leses inn i.

– Det skulle vi ha sett, og nettopp vært tydeligere rundt hva vi faktisk støtter. Hver eneste dag jobber vi for et mangfoldig ytringsrom. Vi skal fortsatt jobbe med å sikre et ytringsrom hvor alle kan delta.

– Det betyr også at vi må ta trusler på stort alvor. Intensjonen var å sette fokus på det, og det skal vi også fortsette å arbeide videre med, sier Lerstang.