POPULÆR: Leah Isadora Behn (15), her under presentasjonen av en utstilling med pappa Ari Behns verker på Galleri Varden på Jeløya i sommer sammen med mamma, prinsesse Märtha, og søster Emma Tallulah. Foto: Fredrik Hagen

Leah Isadora åpner opp i podkast

Leah Isadora Behn (15) snakker om Instagram-berømmelsen og følelsene rundt farens bortgang.

Det er i Nettavisens podkast «Schendis» at Leah Isadora letter på sløret. Dagbladet var først ute med å sitere.

Podkasten har som mål å gjøre lytterne kjent med intervjuobjektenes «sanne jeg». Det meste av praten dreier seg rundt nettopp Leah (hun kaller seg bare det) og hennes interesser. Men også pappas bortgang er et tema som berøres forsiktig. Ari Behn døde 1. juledag i fjor.

Mens storesøster Maud Angelica (17) holdt tale i pappas bisettelse, forteller Leah at det tok åtte-ni måneder før hun uttrykte følelsene rundt bortgangen offentlig.

Da Aris urne ble satt ned i september, postet hun en kjærlighetserklæring til pappa på Instagram. I podkasten forteller Leah at hun er veldig lukket, og at storesøster er det motsatte.

– Det er fantastisk med Maud at hun er sånn som person, som er veldig åpen, og vil snu det negative til noe positivt. Det er helt fantastisk at hun gjør det, men jeg har aldri klart det, sier Leah, som forteller at alle tre søstrene er veldig ulike.

– Vi står veldig mye sammen, men jeg deler ikke følelser så mye, svarer Leah på spørsmål om hvordan hun og søstrene – og mamma – har taklet det siste året.

Nå står familien foran sin første jul uten Ari. Når Leah får spørsmål om hva hun tenker om julen, svarer hun:

– Jeg vet ikke. Vi får se når det kommer. Jeg har ikke tenkt så mye på det. Eller jeg tenker jo på det, men jeg vil ikke tenke så mye på det.

Sminkesuksess

Leah har nærmere 32.000 følgere på Instagram og over 11.000 følgere på TikTok. Der viser hun frem videoer og bilder sminkeferdighetene.

Sminke var også tema da hun nylig gjestet Jan Thomas’ Instagram med nærmere 200.000 følgere. Da delte stylistveteranen og Leah sine beste tips med lytterne på Insta Story.

Leah forteller i podkasten at hun er selvlært og gjør alt av redigering av video og filming på mobilen. Alt har skjedd i løpet av det siste året, men interessen for sminke har vært der helt siden hun var liten jente.

Nylig postet prinsesse Märtha (49) en Insta Story, der hun viste frem et av datterens sminkeinnlegg. Der forklarte prinsessen at datteren i hvert fall ikke har arvet dette talentet fra henne.

MOR OG DATTER: Leah Isadora og prinsesse Märtha under et besøk på Svalbard i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

«Mamma synes jeg er morsom»

På spørsmål om det er andre ting hun drømmer om å være god på, svarer Leah:

– Å synge! Mamma sier jeg kan synge litt. Jeg tror ikke jeg kan synge i det hele tatt, svarer Leah, og sier at hun gjerne skulle hatt «Ariana Grande-vibes».

Leah forteller også at hun mener hun har god humor og er morsom, og at hun får mye oppmerksomhet for latteren sin.

– Mamma synes jeg er veldig morsom, men hun ler av alt, sier hun og ler.

Leah forteller at hun er sarkastisk, og at det er en kunst hun lærte av pappa da hun var liten.

– Men Durek skjønner ikke sarkasme, han tar alt så seriøst, sier en spøkefull Leah om morens kjæreste Durek Verrett (46).

Leah forteller for øvrig at da hun var fire år, drømte hun selv om å bli prinsesse. Skriverier om familien i mediene styrer hun gjerne unna. Likevel har hun lyst til å velge mediaretning på videregående.

15-åringen sier også i podkasten at det kan være vanskelig å leve opp til folks forventninger av hvem de tror hun er fordi hun tilhører den familien hun gjør. Selv får hun stort sett bare positive tilbakemeldinger i sosiale medier.

Publisert: 24.11.20 kl. 09:21 Oppdatert: 24.11.20 kl. 09:34

