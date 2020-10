HARD KAMP: De to kjempene kjempet og kjempet, og til slutt var det Karianne Vilde Wølner som kunne strekke armene i været. Foto: Alex Iversen, TV 2

Wiktoria Rønning ute av «Farmen»: − Jeg sa unnskyld for at jeg var en «bitch»

Den hjemsendte «Farmen»-deltageren (23) skal først ha nektet å gi sin «overkvinne» en klem etter tvekampen, men tok seg i det etter hvert. – Jeg klikket helt, sier hun.

For mindre enn 10 minutter siden

En dramatisk «Farmen»-uke er over og søndag var det Wiktoria Rønning som måtte reise hjem fra gården etter en intens og over 50 minutters lang tvekamp i tautrekking mot Karianne Wilde Wølner (26).

– De første fem minuttene tenkte jeg «Pokker, dette kommer aldri til å gå». Men så gikk det mer og mer over i en psykisk kamp, og da tenkte jeg at jeg kunne stå der til dagen etter. Men så begynte jeg å blø og få blemmer på hendene, og slet bare med å ta tak i tauet, sier Rønning til VG.

På TV ble det tydelig dårlig stemning mellom de to kjempene da det ble klart at førstekjempen valgte nettopp Karianne Vilde Wølner til kamp. Wølner mente nemlig at de to hadde en avtale om ikke å velge hverandre.

Så du denne? Her tar Mads Hansen et oppgjør med «Farmen»-deltagerne:

– Karianne ble litt sjokket tror jeg. Jeg tror ikke hun forventet det, så det ble nok litt dårlig stemning. Ampert. Men vi er venner igjen vi, altså. Det er konkurranseinstinktet i meg som kommer fram.

Det var konkurranseinstinktet som gjorde stemningen litt over gjennomsnittet amper også under selve kampen. Da alt var avgjort skrek hun, før tårene strømmet på.

– Jeg klarte å bomme på kassa med den ene hesteskoen, så jeg føler at hun vant på mitt feilgrep. For å være helt ærlig vet jeg ikke engang hva som skjedde etterpå. Jeg husker at jeg hadde på meg en sele, og at jeg skrek «Se til h... å få av meg denne selen». Jeg klikket helt. Selv om jeg er et konkurransemenneske vil jeg ikke vinne om ikke det er fortjent. Det var derfor jeg var så forbannet, for jeg var ikke så sliten og trodde jeg skulle vinne. Jeg følte at kampen var min, forteller hun.

– Hva tenker du i ettertid om den dårlige stemningen mellom dere?

– Fra min side var det ikke noe personlig, selv om det kanskje kan virke sånn i programmet. Jeg blir jo helt syk! Men hun vet nok at jeg ikke mente noe mer med det, jeg sa etter kampen også unnskyld til henne for at jeg var en «bitch». Jeg var skikkelig sint.

Nå bærer det inn i sidekonkurransen «Torpet» for 23-åringen. Hun ante lite om at turen gikk dit, for ifølge henne selv mistenkte nemlig flere av deltagerne at «Torpet» ikke ble noe av denne gangen, som en følge av coronasituasjonen.

– Det siste jeg tenkte på, det var «Torpet». Jeg kunne faktisk ikke brydd meg mindre.

MÅTTE REISE: Wiktoria Rønning er ute av «Farmen». Hun reagerte kraftig etter at tapet var et faktum. Foto: Alex Iversen, TV 2

Til VG legger ikke Karianne Vilde Wølner skjul på at hun var svært sliten etter en heseblesende tvekamp.

– Det var ganske brutalt. Men det var skikkelig gøy å vinne. Det var ganske jevnt, men da jeg fikk første hesteko oppi tenkte jeg et lite millisekund at vi skulle starte på nytt igjen og stoppet opp. Da fikk hun oppi en hestesko. Men det gikk til slutt, og sannheten er vel egentlig at jeg var bedre, mener hun.

STILLE FØR STORMEN: Wiktoria Rønning og Karianne Vilde Wølner fremsto på TV ikke som veldig gode venner i forkant av søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen, TV 2

Hun forklarer den dårlige stemningen mellom henne og Rønning på denne måten:

– Wiktoria lagde en del drama og tull etter å ha blitt valgt til førstekjempe. Vi snakket om at jeg kunne bli valgt til andrekjempe, men hun sa at om hun skulle gjøre det - så skulle hun velge meg til storbonde. Jeg sa at det var fair, men at jeg ville hun skulle si ifra hvis hun skulle finne på å velge meg, sånn at jeg kunne være forberedt. Hun sa ingenting. Jeg regnet likevel med at hun skulle velge meg etter at hun på et tidspunkt sluttet å snakke med meg.

Og:

Etter å ha tatt valget sitt sa hun at jeg var det enkleste byttet. Hun var skikkelig «cocky», så ja, det ble dårlig stemning mellom oss.

SA ADJØ: Den hjemsendte «Farmen»-deltageren fikk et nært forhold til Kjetil Kirk inne på gården. Søndag tok de farvel med hverandre. Foto: Alex Iversen, TV 2

26-åringen bekrefter at motstanderen i søndagens tvekamp liret av seg stygge gloser under kampen. Men hun tok ikke det veldig tungt.

– Av og til lo jeg bare av det og himlet med øynene. Jeg synes det var teit, det var tross alt hun som valgte meg, ikke motsatt. I tillegg til at vi egentlig hadde en avtale om at vi ikke skulle velge hverandre, sier Wølner, som skal ha forsøkt å gi Rønning en klem rett etter at kampen var over.

– Men hun ville ikke gi meg en klem med én gang, hun nektet. Hun var så sur. Hun hylgråt. Det var kjempedramatisk, og veldig teit for alle oss andre rundt. De satt jo bare og så på. Vi ga hverandre omsider en klem på slutten der. Det var fint at hun sa unnskyld, men jeg bærer uansett ikke noe nag. Jeg vant jo.

les også «Farmen»-deltagere i heftig ordkrig før tvekamp: – Det er bare «bullshit»

Etter at avgjørelsen falt fikk TV-seerne også se den hjemsendte deltageren ta et følelsesladet farvel med Kjetil Kirk (27), som hun har fått god kjemi med på gården. Etter at «Farmen» begynte å rulle på skjermen har vært noe hemmelighetsfulle rundt en mulig romanse.

– Hva er status der, Wiktoria?

– Jeg er singel, jeg, for å si det sånn.

– Kan det bli noe da?

– Det er litt vanskelig å si. Men vi får bare se hva som skjer, sier «Farmen»-deltageren til VG - fortsatt noe hemmelighetsfullt.

Publisert: 18.10.20 kl. 22:06

Les også