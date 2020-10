ALT BRA MED MOR OG BARN: Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy (43) og Christine «Kjærest» Pedersen (33) fikk tirsdag formiddag møte sin egen sønn for første gang. Foto: Privat

Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy: − Ufattelig deilig at gutten vår har kommet til verden

Bloggeren beskriver barseltiden som utelukkende positiv. Men paret er etter seks døgn fremdeles isolert på et sykehusrom i Hammerfest.

Oppdatert nå nettopp

Søndag skrev VG om Asbjørn «Kokkejævel» Sandøy (43) og fødeklare Christine «Kjærest» Pedersen (33) som var coronafast på Hammerfest sykehus.

Tirsdag formiddag, klokken 14.29, kom sønnen, eller «lillebror» som han også kalles, til verden.

– Alt er perfekt. Det er bra med mor og barn selv om «kjærest» er sliten nå. Vi har hatt en fantastisk fin jordmor, sier den populære bloggeren til VG.

les også Les også: Isolert på coronarammet sykehus: – Et skikkelig fengsel

Sandøy og Pedersen kom til Hammerfest sykehus for seks døgn siden. Da var sykehuset i full «lockdown» etter et smitteutbrudd blant de ansatte.

– Vi er innesperret på et rom på 4x4 meter. De ansatte kommer inn med mat ikledd fullt verneutstyr, og når de lukker døren etter seg så blir det bombestille her inne. Det er et skikkelig fengsel, sa Sandøy til VG søndag.

NÅ SKJER DET: Tirsdag klokken 07.25 delte Sandøy et innlegg på sin blogg der han skrev at selve fødselen var i gang. Syv timer senere kom sønnen til verden. Foto: Privat

Bloggeren har delt parets opplevelser på sykehuset på sin egen blogg. Sandøy har blant annet skrevet at paret ikke har hatt muligheten til å hente seg kaffe fra automaten utenfor rommet, og at pleiere (med munnbind) har levert alt de har trengt.

Ifølge Sandøy har mer enn 100.000 fulgt hendelsesforløpet via bloggen og flere norske medier har omtalt den noe merkelige fødselssituasjonen.

BRUKTE EN ARBEIDSDAG: «Kjærest brukte akkurat en arbeidsdag på jobben. Hvis man ikke da regner med forarbeidet som ble gjort i går kveld. Kremt», skriver Sandøy i sitt nyeste blogginnlegg. Foto: Privat

Sandøy sier at han er svært fornøyd med hvordan sykehuset håndterte fødselen på tross av den vanskelige situasjonen de er i.

– Det er ufattelig deilig at gutten vår har kommet til verden, sier han.

«Kokkejævelen» forteller at han sitter inne på sykehusrommets toalett i samtalen med VG.

– Jeg får ikke lov til å gå ut i korridoren, og vi ser ikke ansiktene til de ansatte på grunn av munnbindene. Men bortsatt fra det, er barselsituasjonen utelukkende positiv.

les også Les også: Kommuneoverlege etter utbruddet i Hammerfest: – Mange har nok tenkt at Finnmark er trygt

UTBRUDD: Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset bekrefter at de har minst tolv smittede ansatte ved Hammerfest sykehus. Foto: Finnmarkssykehuset

Kommunikasjonssjef Eirik Palm ved Finnmarkssykehuset fortalte søndag at de foreløpig ikke vet hvordan utbruddet på Hammerfest sykehus startet, men at tiltakene og smittesporingen ble satt i gang etter at den første ansatte fikk bekreftet smitte.

Han forventer at de vil få flere positive prøvesvar etter hvert som flere blir testet:

– Så får vi se hvor raskt vi kommer oss tilbake til normal tilstand. Det er vanskelig å spå, men vi kommer til å ha økte smitteverntiltak i hvert fall ut neste uke.

Publisert: 20.10.20 kl. 20:51 Oppdatert: 20.10.20 kl. 22:59

Mer om Coronaviruset Hammerfest Sykehus