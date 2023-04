LØSTE SAKEN: Kamelen sier han ble forsøkt svindlet for et femsifret beløp.

Kamelen utsatt for svindelforsøk

Bergensrapperen sier noen handlet varer i hans navn på kreditt for 50.000 kroner.

Marcus Kabelo Møll Mosele, kjent som Kamelen, skriver om svindelforsøket på Instagram.

Ifølge Kamelen skal noen ha handlet varer i hans navn på kreditt hos Vitusapotek til rundt 50.000 kroner. TV2 omtalte saken først.

Han bekrefter svindelforsøket overfor VG.

Det er via betalingstjenesten «Walley» at kjøpene er gjort, en tjeneste som ifølge TV2 ikke krever signering via bankID.

Vitusapotek sier til TV2 at fakturaene vil bli slettet og at de tar kostnadene.

Kamelen har hatt en føljetong på Instagram om saken på instagram.

– Der ser du, man kan løse ting uten politiet, og tro meg, jeg skal finne ut hvem som har gjort det, sier 30-åringen etter at saken er løst.