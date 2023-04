SELFIES: Sara Emilie Tandberg har tatt bildene fra før og etter fødsel med selvutløser, og gir VG tillatelse til å bruke dem.

Influencer Sara Emilie deler ærlig bilde: – OK å gå i gravidklær

Influencer Sara Emilie Tandberg (30) tar et oppgjør med kroppspress etter fødsel.

Influenceren, blant annet er kjent fra «Bloggerne», ble trebarnsmamma i februar.

Onsdag delte hun to bilder på Instagram, der hun viser frem hvordan kroppen hennes så ut før fødselen og nå etterpå.

«Det gjør ikke noe om kiloene sitter fast for sommeren, det er ok å gå i gravidklær etter et svangerskap og fader heller – hyll kroppen din for hva den har gjort – den er jo egentlig skikkelig fantastisk», skriver Tandberg under bildeposten på Instagram.

Mammapress

I innlegget tar hun et oppgjør med det hun beskriver som et press for «å komme tilbake i form» etter fødselen.

«Jeg fikk spørsmålet allerede på sykehuset», skriver hun:

««Ja, hvor mye har du gått ned?». Presset på å «komme tilbake igjen» startet allerede der», skriver influenceren.

«Den store magen forsvinner ikke nødvendigvis for alle. Hormonene gir meg kviseutbrudd og fett hår. Sminken blir kastet på samtidig som frokosten blir hevet i seg – og da har jeg valgt å bortprioritere dusjen», skriver hun videre.

TREBARNSMOR: Sara Emilie Tandberg, her på Vixen Awards i 2021, fødte sitt tredje barn i februar i år.

«Ingen av de gamle klærne passer, så gravidklærne brukes videre – bare at nå er jeg ikke gravid lengre. Og i noen øyeblikk? Ja, det kan få meg til å føle meg skikkelig dritt», innrømmer Tandberg.

Responsen har ikke latt vente på seg. Mange kvinner kommenterer og skriver at de er takknemlige for at Tandberg står frem som hun gjør.

Tandberg: – Viktig å være åpen

«Nå måtte jeg gråte litt her jeg sitter 14 dager etter fødsel i gravidbuksa, ammer og spiser kanelbolle», skriver en følger.

«Dette trengte jeg å høre», skriver en annen.

«Fy flate for en dame du er!», lyder det i en melding.

– Det er veldig hyggelig med tilbakemeldingene og se at min åpenhet kan hjelpe så mange andre kvinner i samme situasjon, sier Tandberg til VG.

– Dette er så normalt, men likevel altfor lite snakket høyt om, mener 30-åringen.

HØYGRAVID: Sara Emilie Tandberg på Vixen Awards i oslo i januar.

Tandberg fortsetter:

– Mange maler et glansbilde i sosiale medier. Men selv om babyboblen kan være veldig fin, så er det viktig for meg å være åpen om alt som skjer både med kroppen og inni hodet som nybakt mamma, sier Tandberg.

Trebarnsmoren, som har 391.000 følgere på Instagram, har tidligere også vært ærlig om hvordan kroppen endres etter fødsel – ofte med glimt i øyet.

Men også Tandberg har hatt en vei å gå for å bli komfortabel.

Da hun la ut denne videoen i fjor vår, skrev hun at det ikke var bare-bare da hun la på seg 45 kilo under første svangerskap for snart åtte år siden:

Tandberg får ros også fra profesjonelt hold for at hun setter ord på det mange tenker og føler.

– Det er kjempefint at unge tøffe damer har mot nok til å vise frem mangfoldet og den naturlige kroppen sin, sier jordmor Berit Mortensen.

Hun underviser i jordmorfag på OsloMet og har skrevet boken «Barselbrølet».

– Du har jo hatt et helt barn i magen, og det strekker ut huden ganske mye. Det skulle bare mangle, at etter man har båret frem et nytt menneske, så vil det vises en stund, sier Mortensen.

– Tøff påkjenning

Leder i faggruppen for kvinnehelse, Ingeborg H. Brækken, i Norsk Fysioterapeutforbund mener presset for å ha en «perfekt» kropp etter fødsel er for stort.

– Det er ikke normalt å se ut som du ikke har født tre uker etter fødsel, sier hun og legger til:

– Jeg vil anbefale å fokusere på å prøve å få tilbake en god funksjon i kroppen og la kroppen bruke tid på å komme i form og å bli sterk. Fødsel er en tøff påkjenning og mange får skader som trenger tid på å rehabiliteres, sier Brækken.

– Prøv heller å være stolt

Hvor fleksibel huden din er, varierer fra person til personer, sier jordmor Berit Mortensen:

– Noen få ender opp med mye ekstra hud som ikke trekker seg helt tilbake, men for de aller fleste vil huden ha en fleksibilitet sånn at den gjør det.

– Hvor lang tid vil det ta for de fleste før huden har trukket seg tilbake, og man «får kroppen tilbake»?

– Det er veldig individuelt, for noen går det veldig raskt og kan være i sin nye «normaltilstand» etter den første barselperioden på seks uker. For mange tar det kanskje et år. Kroppen vil uansett endre seg gjennom livet og etter hvordan vi lever, sier Mortensen.

JORDMOR: Berit Mortensen sier at forfengelighet fort kan «bikke over og bli usunt».

– Er det noen medisinske viktige årsaker til at kvinner bør «få tilbake kroppen» etter en fødsel?

– En viss grad av forfengelighet er sunt, fordi det kan være helsefremmende, men det kan fort tippe over til å bli usunt, sier Mortensen og legger til:

– Prøv heller å være stolt over det kroppen din har klart. Så skal du gi deg selv god tid til å la kroppen komme tilbake, men den kommer aldri helt tilbake.

Hjemmepåske

Sara Emilie Tandberg kan ellers opplyse VG om at hun har det veldig fint om dagen.

– Vi koser oss sammen med stolte storesøsken. Planene i påsken er hjemmepåske, vi skal nyte det fine været og være masse ute, sier influenceren, som i fjor kjøpte nytt hus i Hakadal.

I disse dager er de imidlertid på utkikk etter ny base. På Instastory røper Tandberg at de søndag skal på visning på et nybygg «et stykke unna».

