Reese Witherspoon (47) melder på sin Instagram at hun skilles.

Reese Witherspoon (47) skilles

– Disse tingene er aldri enkle og er ekstremt personlige, skriver Hollywood-stjernen.

Reese Witherspoon og Jim Toth skilles etter 12 års ekteskap.

– Vi har hatt fantastiske år sammen og går videre med dyp kjærlighet, vennlighet og gjensidig respekt for alt vi har gjort sammen, skriver Witherspoon i et innlegg på Instagram fredag kveld.

Paret giftet seg i 2011. Sammen har de sønnen Tennessee (10).

– Sønnen vår er vår største prioritering når vi navigerer oss gjennom dette neste kapittelet. Disse tingene er aldri enkle og er ekstremt personlige, skriver hun.

Witherspoon er blant annet kjent for sine roller i TV-serier som «The Morning Show» og «Big Little Lies», samt filmene «Legally Blonde» og «Walk the Line».

Fra 1999 til 2008 var Hollywood-stjernen gift med Ryan Phillippe.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med sms

Del med e-post

Del med e-post