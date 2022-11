KONKURRANSE: 14 nye kjendiser er klare for «Kompani Lauritzen».

Dette er «Kompani Lauritzen»-deltagerne i 2023

I sesong fire av «Kompani Lauritzen» skal blant annet Vendela Kirsebom, influencer Liva B. Ingebrigtsen og skuespiller Thomas Hayes gjennom befalets strenge, militære regime.

Sesong fire av «Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 våren 2023.

14 nye kjendiser blir tatt imot av oberst Dag Otto Lauritzen, major Kristian Ødegård og resten av befalet på Setnesmoen.

Dette er årets deltagere:

TV-profil Vendela Kirsebom (55)

Skuespiller Thomas Hayes (25)

Youtuber Agnete Husebye (26)

Artist Didrik Solli-Tangen (35)

Skuespiller Iben Akerlie (34)

«VGTV»-programleder Jon Martin Henriksen (32)

Artist Sval Rosenløw (24)

Radioprogramleder Tete Lidbom (36)

Artist Carina Dahl (37)

TV-profil Grunde Myhrer (26)

TV 2-programleder Ingrid Halstensen (34)

Artist Turab Awan (25)

Influencer Liva B. Ingebrigtsen (26)

Youtuber Christopher Robin Omdahl (31)

Se bilder av alle deltagerne i billedgalleriet:

