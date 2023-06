FRA MASKEN TIL ILDEN: The Weeknd – her knipset under konserten i Telenor Arena på tirsdag – covrer John Lennons «Jealous Guy».

Ukens låter: The Weeknd, Isah og Nicki Minaj & Aqua

… pluss en sommerlig perle fra Beck & Phoenix: Sankthans-lyden er spikret.

Icona Pop – «Where Do We Go From Here»

Jøss, tiden flyr. Det har gått elleve år siden den svenske elektroduoen Icona Pop yppet til bråk med den temmelig uimotståelige singelen «I Love It». Når Aino Jawo og Caroline Hjelt nå returnerer med «Where Do We Go From Here», har det ikke skjedd stort med det musikalske uttrykket – det låter fortsatt frekt, grisete og dansbart, om enn noe mørkere og langt mer melodifattig enn ved forrige korsvei. Et sterkere hook savnes sårt.

Isah – «Eg vil bare danse»

Nei da, Stavanger-sangeren Isah har ikke børstet støvet av Sirkus Eliassen-hiten «Æ vil bare dans». Selvforklarende «Eg vil bare danse» er en av de mer klubborienterte låtene på debutplaten «Instrument», der 24-åringen har perfeksjonert sin myke og romantiske tapning av siddis-r & b. Denne kan og bør finne veien til ymse spillelister idet solen går ned i parken i sommer.

Demi Lovato – «Swine»

Demi Lovato er tilbake, og hun er fly forbanna: «Swine» er et rasende oppgjør med de stadig mer restriktive abortlovene i hjemlandet USA. Tekstlinjer som «God forbid, I wanna fuck whoever the fuck I want/ And if he cums, I guess I gotta be a mother» matches av en de mest aggressive rockelåtene så langt i Lovato-katalogen. Budskapet er kraftfullt, mens selve låten dessverre er nokså slitsom.

Nicki Minaj, Ice Spice & Aqua – «Barbie World»

Det slippes en jevn strøm av låter fra lydsporet til den kommende «Barbie»-filmen. Denne uken er det Nicki Minaj og Ice Spice som vekker Aquas «Barbie Girl» opp fra dødsriket. Minajs Barbie-oppheng er såpass veldokumentert at denne låten vel var uunngåelig, men bortsett fra et par slående enkeltlinjer – «I told Tae «bring the Bob Dylan out»/ That pussy so cold, we just chillin' out» – er dette nokså kalorifattig og tomt.

Beck & Phoenix – «Odyssey»

Det blir kanskje sommer uten dette herlige samarbeidet mellom Beck og franske Phoenix, som legger ut på USA-turné sammen i august, men hvorfor ta sjansen? Luksuriøse «Odyssey» høres først og fremst ut som sistnevnte i toppslag, med en ferievennlig og nesten vektløs vibb som garantert vil vokse seg enda større i løpet av ferien.

The Weeknd – «Jealous Guy»

Abel «The Weeknd» Tesfaye hadde livepremiere på «Jealous Guy» i Telenor Arena tidligere denne uken, og nå er John Lennon-coveren tilgjengelig for strømming – som en del av soundtracket til HBO-kalkunen «The Idol», der kanadieren både er serieskaper og hovedrolleinnehaver. Tilnærmingen hans er minimalistisk og kanskje litt fantasiløs, men den dype synthbassen, velplasserte arpeggioer og Tesfayes gode vokal gjør det til en behagelig lytteopplevelse.