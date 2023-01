Alec Baldwin formelt siktet for uaktsomt drap

Alec Baldwin er formelt siktet for uaktsom drap, og ifølge TMZ bruker politet Baldwins uttalelser i TV-intervjuer mot ham.

Filmstjernen var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell på filmsettet i Santa Fe i New Mexico i oktober 2021, og som drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins.

I midten av januar ble det kjent at politiet mener Alec Baldwin (64) skal stilles til ansvar for skyteulykken på «Rust»-settet i New Mexico, og at han skal siktes for uaktsomt drap.

Tirsdag er siktelsen offisiell, skriver blant annet CNN.

Også Baldwins kollega, våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed, er nå siktet for uaktsomt drap.

Baldwins advokat har tidligere uttalt at han mener siktelsen er «forferdelig» og sier at «de skal vinne».

Hvordan rekvisittvåpenet ble avfyrt, og ikke minst hvordan det var skarpladd, har forblitt en gåte.

Baldwin har hele tiden bedyret at han er uskyldig. Politiet konkluderte raskt med at hendelsen var et uhell, men de har etterforsket saken i 15 måneder – og hele tiden vært klare på at det kunne komme til å bli reist tiltaler.

Ifølge rettsdokumenter som TMZ referer til bruker politet TV-intervju Baldwin har stilt opp i, mot ham.

Baldwin har tidligere hevdet at avtrekkeren til våpenet aldri ble trukket av.

Ifølge TMZ bestrider FBI og påtalemyndighetene dette, og det vises til at det skal finnes flere bilder og videoer som tydelig viser at Baldwin har fingeren på avtrekkeren.

De etterlatte etter filmfotografen som mistet livet, sa i en uttalelse etter pressekonferansen at «de støtter siktelsen».

Filmen kommer til å bli laget ferdig på tross av den tragiske hendelsen. I hvert fall var det planen frem til siktelsene ble kunngjort.

«Rust»-produsentene inngikk i oktober i fjor forlik med Halyna Hutchins etterlatte. Avtalen går ut på at Hutchins’ enkemann overtar som eksekutiv produsent for innspillingen – dette for blant annet å hedre hennes minne.