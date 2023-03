Lance Reddick (60) er død

Han be funnet død i sitt hjem i California, skriver TMZ.

Lance Reddick, kjent fra HBO-serien «The Wire» og «John Wick»-filmene er død, skriver nettavisen TMZ. Han ble 60 år gammel.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men politiet sier dødsfallet fremstår naturlig. Reddick ble funnet i leiligheten sin i Los Angeles fredag morgen, rundt klokken 09.30 lokal tid.

Allerede 24. mars er Reddicks neste film planlagt å ha premiere i USA, skriver nettstedet Variety. I filmen «John Wick: Chapter 4» spiller Reddick rollen som portieren Charon ved Continental Hotel i byen New York. Reddick har også spilt rollen i de tre tidligere «John Wick»-filmene.

Stjernen var også aktuell med den kommende Disney+ serien, «Percy Jackson and the Olympians», der han hadde rollen som den greske guden Zevs.

