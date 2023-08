MISTET FORELDRENE: Shanna Moakler, her fra tiden hun var gift med Travis Barker, er i sorg etter å ha mistet begge sine foreldre i 2023.

Shanna Moakler mistet begge foreldrene på syv måneder

Modellen og skuespilleren Shanna Moakler (48), ekskona til Blink 182-trommeslager Travis Barker, mistet sin far før helgen, bare syv måneder etter at også moren døde.

Det er People som har registrert dødsfallet gjennom et innlegg på Moaklers Instagram-profil.

Shanna Moaklers vei til berømmelse startet med kåring som Miss USA og fortsatte gjennom en rolle i TV-serien «Pacific Blue» og nådde toppen i realityserien «Meet The Barkers» fra tiden hun var gift med Blink 182-trommis Travis Barker.

Barker er i dag gift med Kourtney Kardashian. Han har to barn med Shanna Moakler. Moakler har også en datter med bokseren Oscar de la Hoya, som nylig roste Travis Barker for å ha vært en farsskikkelse for datteren:

I sitt minneord skriver Shanna Moakler at hennes far var «en fantastisk ektemann, lege og far».

«Det er med dyp sorg jeg deler pappas bortgang, den eneste trøsten er å vite at han er sammen med min vakre mor», skriver Moakler på Instagram.

Hennes far, John W. Moakler III, hadde slitt med helseproblemer helt siden han fikk et slag på vårparten i 2021, da han til overmål også var rammet av COVID-19.

Hennes mor, Gail Moakler, døde rett etter nyttår.

P.S.: Travis Barker og hans Blink 182 er på vei til Norge og har konsert i Oslo Spektrum den 14. september.

