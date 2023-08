ÅRETS INFLUENCER: Johanne Massey ble kåret til årets influencer i kategorien underholdning i 2022 under Vixen awards.

Johanne Massey (22) droppet ut av studiet for å satse på humor

Johanne Massey er i dag en av Norges fremadstormende komikere. Hun deler humor-innhold på blant annet TikTok med sine 115.000 følgere.

22-åringen kan fortelle at det å skulle få folk til å le på TikTok kan være skummelt, og at det har ikke bare vært enkelt å tørre og dele.

– TikTok er jo ikke akkurat kjent for å ha det snilleste kommentarfeltet alltid, sier hun.

Videre forteller Massey at du som kvinne kan være ekstra utsatt for stygge tilbakemeldinger.

– Vi er jo lært opp til at jenter ikke skal ta så mye plass, og helst bare være pene og enkle å ha med å gjøre.

Denne forventningen jobber Massey aktivt med å motvirke.

– Jeg liker å vise at man kan være jente og fortsatt være «rar» og høylytt.

ULIKE STUDIER: 22-åringen har prøvd å studere både manusforfatter og markedsføring, men fant ut at det ikke var noe for henne.

Flere unge, kvinnelige komikere har fortalt åpent om det å stå i kommentarfelt-stormen. Tidligere i år skrev VG om at Martha Leivestad fikk betydelig mer hets enn sine mannlige kollegaer etter VGTV-serien «Rikets roast».

Denne situasjonen fikk flere komikere til å reagere, og samtalen om forskjellsbehandlingen i Humor-Norge ble igangsatt.

22-åringen sier videre at hun ikke fant sin plass på en idrett eller aktivitet som barn. Derfor ble revyen på ungdomsskolen ekstra viktig for henne.

– Hvis man ikke helt finner sitt talent som liten, betyr det mye når man finner noe man er god til.

Det å få folk til å le har altså vært stedet Massey fikk mest selvtillit i oppveksten, derfor gikk 22-åringen flere runder med seg selv før hun la ut humor-videoer.

– Hatkommentarer er jo noe som potensielt kunne tatt fra meg det, sier Massey.

Droppet studier

Massey trivdes ikke så godt med den tradisjonelle måten å lære på, men tross konsentrasjonsvansker prøvde Massey å studere flere ganger.

– Jeg visste jo innerst inne at jeg ikke ville det, men jeg følte det var forventet av meg, sier hun.

22-åringen vokste nemlig opp med tanken om at det å leve av humor var nærmest umulig.

Men i starten av 2022 hadde TikToken hennes begynt så smått å spre seg, og etter én forelesning på BI bestemte hun seg for å satse.

– Jeg ringte BI og droppet rett ut, jeg tenkte at i denne bransjen må man gi alt.

Den gangen var dette et stort steg for Massey, men i dag er hun stolt over at hun turte å følge drømmen.

– Om jeg ikke hadde prøvd hadde jeg vært en bitter 40-åring, og angret for alltid.

KONGSVIK: Massey forteller at hun elsket Kongsvik ungdomsskole da det først kom og at hun lot seg inspirere av karakterene der.

En inspirasjon

Massey har selv skapt karakterene hun imiterer på TikTok, noe som faller i god jord hos folk i mange aldre.

– Jeg finner stereotypier jeg egentlig irriterer meg litt over, og prøver å gi de litt kjærlighet.

I dag hyller hun de eldre kvinnelige komikerne hun selv så opp til i oppveksten, og mener de er en av grunnene til at hun er der hun er i dag.

– Jeg er så takknemlig for de kvinnelige komikerne som har banet vei for meg og mange flere, det er virkelig en inspirasjon, sier Massey.

